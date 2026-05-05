Ovo su rezultati Eurojackpota!

U 36. kolu Eurojackpota, održanom 5. svibnja 2026., izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 30, 33, 34, 43 te dodatni broj 5, 10.

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje su tri dobitnika osvojila po 330.848,90 eura.

U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u ovoj kategoriji.

Jedan igrač iz Hrvatske pogodio je 4+2, što mu je donijelo 411 eura. A tako blizu je bio glavnom dobitku...

Očekivani jackpot za 37. kolo iznosi 76.000.000 eura.