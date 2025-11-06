Brački Pišonja i Žuga! Ukrali bus pa udarali u znakove i kamion. Kasnije htjeli pobjeći trajektom

Nakon što je uhitila dvojicu maloljetnika, policija je utvrdila da je jedan od njih, 17-godišnjak, 4. studenoga u večernjim satima u Bolu na Braču ukrao autobus i njime vozio prema Supetru, pri čemu je izazvao prometnu nesreću i oštetio autobus. Osim autobusa, 17- godišnjak je tijekom vožnje oštetio i parkirani kamion te nekoliko prometnih znakova, a u Supetru je autobus zaustavio na kolniku. Nakon toga, zajedno s drugim maloljetnikom koji je bio s njim u autobusu, pokušao je pobjeći s mjesta događaja.

Istragom je utvrđeno da je maloljetnik počinio kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog šest prometnih prekršaja, a riječ je o upravljanju vozilom prije stjecanja prava, neprilagođenoj brzini, izazivanju prometne nesreće, bijegu s mjesta nesreće, vožnji suprotno postavljenim prometnim znakovima i nekretanju vozilom sredinom obilježene trake.

Maloljetnici su uhićeni, a o svemu su obaviješteni njihovi zakonski skrbnici i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija je dojavu primila u ponedjeljak oko 22.10 sata, kada je prijavljeno da se iz smjera Nerežišća prema Supetru kreće autobus koji prelazi iz jedne u drugu prometnu traku pa se sumnjalo da je vozač pod utjecajem alkohola.

Autobus je u 22.15 sati pronađen nepropisno ostavljen u blizini autobusne stanice u Supetru, a ubrzo su pronađeni i maloljetnici koji su pokušali uhvatiti trajekt za Split.

U daljnjem postupku bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.