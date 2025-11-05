Obavijesti

News

Komentari 0
LINIJA BOL - SUPETAR

Brački Pišonja i Žuga! Dvojica maloljetnika ukrala autobus. Vozili ga i skršili. Uhićeni su...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Brački Pišonja i Žuga! Dvojica maloljetnika ukrala autobus. Vozili ga i skršili. Uhićeni su...
Foto: Dalmatinski portal

Nastala je poprilična šteta. Autobus su ostavili na pristaništu u Supetru, pokušali su uhvatiti trajekt za Split, ali tamo ih je dočekala policija...

Zabranjeno Pušenje opjevalo je Pišonju i Žugu u više navrata, a sad je netko na Braču odlučio rekreirati najlegendarniju anegdotu ovog dvojca - onu s ukradenim autobusom...

Kako piše Dalmatinski portal, policija na Braču uhitila je dvojicu maloljetnika koji su sinoć u Bolu ukrali autobus! Vozili su se skroz na drugi kraj otoka, sve do Supetra, vozili su bez svjetala, putem su udarali u znakove...

POLICIJA ODUZELA ROMOBIL Pali s istog električnog romobila u Koprivnici: Dvoje mladih završilo s lakšim ozljedama
Pali s istog električnog romobila u Koprivnici: Dvoje mladih završilo s lakšim ozljedama

Nastala je poprilična šteta. Autobus su ostavili na pristaništu u Supetru, pokušali su uhvatiti trajekt za Split, ali tamo ih je dočekala policija...

U tijeku je kriminalističko istraživanje. DP neslužbeno doznaje kako je riječ o 16-godišnjaku i 17-godišnjaku koji navodno nisu s otoka Brača...

OPREZNO S ROMOBILIMA! Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula
Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025