Brački Pišonja i Žuga! Dvojica maloljetnika ukrala autobus. Vozili ga i skršili. Uhićeni su...

Zabranjeno Pušenje opjevalo je Pišonju i Žugu u više navrata, a sad je netko na Braču odlučio rekreirati najlegendarniju anegdotu ovog dvojca - onu s ukradenim autobusom...

Kako piše Dalmatinski portal, policija na Braču uhitila je dvojicu maloljetnika koji su sinoć u Bolu ukrali autobus! Vozili su se skroz na drugi kraj otoka, sve do Supetra, vozili su bez svjetala, putem su udarali u znakove...

Nastala je poprilična šteta. Autobus su ostavili na pristaništu u Supetru, pokušali su uhvatiti trajekt za Split, ali tamo ih je dočekala policija...

U tijeku je kriminalističko istraživanje. DP neslužbeno doznaje kako je riječ o 16-godišnjaku i 17-godišnjaku koji navodno nisu s otoka Brača...