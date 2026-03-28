Bračni par poginuo u požaru: 'Susjed i pas spasili su nećaka od smrti. Užasno sam tužan...'

Moj brat je izgorio, vidio sam tijelo, ne mogu k sebi doći. Zadnji put smo se vidjeli prije dva dana, kada je došao u Zagreb do mene. Užasno mi je, govori nam Željko J., devet godina mlađi brat pokojnog 82-godišnjaka koji je u petak oko 22 sata sa suprugom (80) poginuo u požaru kuće u Pavučnjaku pored Samobora. U kući je, ali u prizemlju, bio i njihov sin (58) koji se, kako kaže Željko, uspio spasiti, jer je susjed vidio dim te je s njihovim psom koji je bio pobjegao, otišao do kuće i probudio ga.

Pavučnjak: Dvije osobe smrtno stradale u požaru drvene kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Moj nećak je istrčao iz kuće, a kako je i on spavao, vatra ga je ipak malo zahvatila tako da je noć proveo u bolnici. On je bio u prizemlju gdje se nije grijalo pa je sporije gorjelo dok su brat i šogorica već bili spavali na katu. Vatrogasci su ih našli na podu, sve je bilo već izgorjelo. Moj brat je bio veliki čovjek, užasno sam tužan. On je bio inženjer građevine, a šogorica inženjerka kemije, a u toj kući su uživali u mirovini - kaže Željko te dodaje da je upravo on pomagao bratu na uređenju kuće i bazena koji se nalazi u dvorištu. Šogorica je, pak, vodila iznimnu brigu oko vrta te je kuća bila kao iz bajke.

- Ja vjerujem da je kamin uzorkovao požar jer je puhao jak vjetar. S njima je uginuo i njihov mali psić dok je veliki pobjegao. Kasnije se vratio sa susjedom po mog nećaka i spasio ga. Da nije bilo tako i moj nećak bi izgorio. Užasno je sve ovo bolno- kaže Željko. Prvi susjed poginulih je njihov najbolji prijatelj koji je na njihovu preporuku kupio kuću za odmor. On je sa svojim prijateljem i kolegom s kojim je radio 30 godina u Dalekovodu razgovarao tog nesretnog dana.

Pavučnjak: Dvije osobe smrtno stradale u požaru drvene kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Bilo je veliko nevrijeme i samo mi rekao kako nema struje i da mora štedjeti bateriju na mobitelu. Zadnje što sam mu rekao je da neka se smiri, da će struja doći i da će sve biti u redu- kaže vidno potresen susjed i obiteljski prijatelj.

Policija je javila kako je požar izbio na drvenoj kući, a uz dvoje smrtno stradalih, još je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Pavučnjak: Dvije osobe smrtno stradale u požaru drvene kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako su izvijestili, poginuli su 80-godišnja žena i 82-godišnji član obitelji, a lakše ozljede je zadobio 58-godišnjak. Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Očevid je u subotu još bio u tijeku kako bi se utvrdio uzrok požara.