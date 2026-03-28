Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno

Vozač automobila poginuo je u subotu oko 2.30 sati na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Kosnica i Zagreb-istok, izvijestila je zagrebačka policija. Kako se navodi, automobil Volkswagen Tiguan naletio je na zaštitnu ogradu, no još nisu poznate okolnosti cijelog događaja.

Na mjestu događaja vozač navedenog osobnog automobila je preminuo, dok su četiri osobe - putnici iz vozila, ozlijeđene.

Kako se doznaje, zaštitna ograda prošla je kroz vozačevu stranu vozila od silie udara.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti ovog događaja u prometu policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.