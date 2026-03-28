Policija će obavit očevid, kojim će se utvrditi uzrok ovog požara, koji je odnio dva života...
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
Dvoje ljudi je poginulo u požaru koji je u petak oko 22 sata izbio u mjestu Pavučnjak, na samoborskom području, javlja policija. Požar je izbio na drvenoj kući, a uz dvoje smrtno stradalih, još je jedna osoba lakše ozlijeđena.
Vatrogasci su odmah izašli na teren i ugasili požar, a slijedi i policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok izbijanja vatre i sve okolnosti ove tragedije.
