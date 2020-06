Bračnom paru iz Beograda su oduzeli tek posvojenu kćer i to zato što je supruga prestara!

Centar za socijalnu skrb u Subotici odveo je dijete Borisavu Saviću (48) iz Beograda i njegovoj supruzi Biljanu (52). Trogodišnja djevojčica bila je s njima od listopada prošle godine

<p>Centar za socijalnu skrb u Subotici oduzeo je posvojeno trogodišnje dijete bračnom paru Savić iz Beograda, navodno zato što je supruga starija od dopuštenog limita, a Ministarstvo rada, zapošljavanja, branitelja i socijalnih poslova obavijestilo je MUP zbog sumnji da se u ovom slučaju radi o nezakonitim radnjama.</p><p>- Nadležni sektor za ravnopravnost spolova naredio je da poduzmu mjere radi otklanjanja nepravilnosti u stručnom radu Centra za socijalnu skrb u Subotici u postupku posvojenja maloljetnog djeteta i obavijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova na daljnje reagiranje i ispitivanje. S obzirom na postojanje indicija koji ukazuju na mogućnost počinjenja kaznenog djela u konkretnom slučaju, nadležno ministarstvo je o konkretnom slučaju obavijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova - navode izvori iz Ministarstva.</p><p>Centar za socijalnu skrb u Subotici odveo je dijete Borisavu Saviću (48) iz Beograda i njegovoj supruzi Biljanu (52). Trogodišnja djevojčica bila je s njima od listopada prošle godine, a službenu odluku o posvojenju navodno su dobili sredinom svibnja ove godine. Savići tvrde da se sve događa zbog greške radnika u Centru, piše <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3478539/bracnom-paru-iz-beograda-oduzeli-usvojenu-devojcicu-i-to-zbog-zeninih-godina-i-premijerka-reagovala-na-njihovu-pricu" target="_blank">Kurir</a>.</p><p>- Krenut ću od kraja, danas sam morao vratiti svoju tek usvojenu kćer u Centar za socijalnu skrb grada Subotice zbog proceduralne pogreške koju su napravili radnici centra. Naime, Zakon o posvojenju kaže da maksimalna dobna granica između posvojenika i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina. Moja žena ne odgovara toj granici, dok su moje godine u redu. Tumačenje centra je bilo da je to dovoljno i da nije potrebno dobiti odobrenje od ministra, koje se daje u tim slučajevima. Tako je L. došao u našu kuću u listopadu na razdoblje prilagodbe - napisao je Savić na Twitteru.</p><p>U tih 6 mjeseci, kako dalje navodi Savić, uspjeli su stvoriti obitelj.</p><p>- Nije bilo lako, ali uspjeli smo. Konačno usvajanje dogodilo se 15. svibnja i postali smo zakoniti roditelji. Nakon akta o usvajanju, ministarstvo provjerava slučaj i primjećuje ove proceduralne pogreške i naređuje da se slučaj ispita. O tome ne znamo ništa, da bi nas jučer zvali iz Centra i rekli da su dobili nalog da pokupe dijete i da o tome odluče pitajući se kako nam nije dostavljeno. Danas smo pregovarali cijeli dan i na kraju smo propustili pod pritiskom jer nismo željeli da nam policija otme dijete - napisao je i dodao da se to neće završiti ovako:</p><p>- Naš odvjetnik smatra da je odluka nezakonita jer se usvajanje može poništiti samo tužbom, a ne nekom odlukom, a još je veći problem što nismo dobili svoj primjerak. Tko uzima u obzir interes djeteta ako se nakon 8 mjeseci odvoji od nas i vrati se u udomiteljsku obitelj, s realnom opasnošću da se više nikada neće vratiti k nama. Sve zato što netko nije svoj posao obavio kako treba i zatražio potpis ministra kada je to potrebno. Neće se ovako završiti.</p><p>Premijerka Srbije Ana Brnabić reagirala je na njegov tweet i zatražila da je Savić kontaktira.</p>