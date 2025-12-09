VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Zagrebačka policija započela je istragu nad 40-godišnjim muškarcem koji je drskim ponašanjem remetio javni red i mir u subotu na Trgu bana Jelačića. Podsjetimo, društvenim mrežama proširila se skandalozna snimka na kojoj je muškarac gazio ruže koje su bile postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine. Radi se o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na Trgu. Na društvenim mrežama objavljene su njegove fotografije na kojima je među moliteljima. Kumerle je angažirao odvjetnika Frana Olujića koji nam je to potvrdio. Malo je neobično da se za prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira angažira odvjetnik, pogotovo onaj koji radi visokoprofilne slučajeve korupcije i teških kaznenih djela, no očito je Kumerle spreman na borbu.'

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku koji je svojim naročito drskim ponašanjem remetio javni red i mir i izazvao uznemirenje javnosti te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - navodi policija.

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama. Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među klečavce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

- Izašao je iz grupe takozvanih molitelja i pedantno pregazio ruže posvećene sjećanju na žene žrtve femicida u posljednje tri godine dok su ga njegovi kolege mirno gledali, ispričala nam je umjetnica Arijana Lekić Fridrih o skandaloznom ponašanju molitelja Tonija Kumerlea na Trgu bana Josipa Jelačića

Nakon vala reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem je u nizu čudnih konstrukcija pokušao opravdati svoj kukavički postupak, nazvavši ga "spontanim performansom". Više o tome OVDJE.