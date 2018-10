Branila se i izbola ga 76 puta: Božica dobila 6 godina zatvora

Božica Nišević (41) nepravomoćno je osuđena na šest godina zatvora jer je u prekoračenju granica nužne obrane sa 76 uboda nožem ubila Dražena Pavlovića (53).

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Koraljka Bumči izrekla joj je i sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od alkohola koja može trajati najdulje tri godine.

Pored toga, Nišević će morati platiti troškove vještačenje i troškove službenog odvjetnika u iznosu od 50.935 kuna.

Nišević i Pavlović su 28. prosinca 2017. bili su u stanu u Zrnetićevoj, oboje u teško pijanom stanju. Nakon što ju je Pavlović izvrijeđao, bacio ju je na pod i udarao šakama po glavi te je čupao za kosu. Božica je zgrabila kuhinjski nož dužine 33 centimetara i dužine oštrice 20 centimetara te je izbola Pavlovića po glavi i tijeku. Ubola ga je 29 puta te mu zadala još 47 reznih rana zbog čega je Pavlović iskrvario i umro.

Nišević je u svibnju Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora jer je lani u kolovozu prijetila majci Mariji (74). Sudac joj je osim bezuvjetnog zatvora, izrekao i mjeru obveznog liječenja od ovisnosti. No njezina majka nije dočekala presudu jer se dva dana nakon što joj je kćer ubila svoga dečka objesila u njihovu stanu. No, majka je samo mjesec dana prije svoje smrti detaljno opisala kako joj je kćer prijetila.

- Kćeri Božici moj pokojni suprug i ja kupili smo i darovali 2010. godine garsonijeru u Zagrebu jer je s njom postalo nemoguće živjeti. Onaj dan pojela je ručak i popila deset tableta Diazepama uz malu bočicu votke. Sve je bilo u redu dok je nisam upitala: ‘Boba, dokad ću ja tebe hraniti i uzdržavati? Imaš više od 40 godina, trebaš razmišljati o svojem životu.’ Gurnula me na kauč i uhvatila rukama za zapešća te mi sjela na noge. Lice joj se izobličilo dok mi je govorila: ‘Ti danas moraš biti mrtva!’ Počela me daviti. Vikala sam upomoć. Davila me pa puštala i opet davila, ponavljajući da moram umrijeti. Čim je krenula po selotejp da mi ‘začepi gubicu’, laktom sam više puta udarala u zid da zazovem susjedu, koja nam je i pozvonila. Božica joj je otvorila, a ja sam istrčala iz stana i zahvalila susjedi što mi je spasila život - ispričala je Marija Nišević, koja je tada, objavio je svojedobno Jutarnji list, “bila sto posto sigurna da će je kći ubiti”.