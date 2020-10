Branimir Čaleta tražio da se rasprava zatvori zbog stresa

Odvjetnik optuženog za ubojstvo Ukrajinke htio je zatvoriti suđenje za javnost jer je situacija u državi kaotična

<p>Ponovno komplikacije u postupku protiv <strong>Branimira Čalete</strong> (36), optuženog za brutalno ubojstvo bivše djevojke <strong>Gianne Kitaeve</strong>, koja je bila u osmome mjesecu trudnoće s drugim muškarcem, u jednom hostelu u Ukrajini.</p><p>Ovaj put nije Čaleta pobjegao pravosudnim policajcima, kao što je to učinio početkom rujna, nakon završetka rasprave, u srijedu ujutro se nije ni pojavio pred sudom! Čaleta je uz manje kašnjenje ipak doveden na raspravu. A onda je počelo...</p><p>Odmah je, naime, njegov branitelj zatražio izuzeće javnosti, iako je suđenje već gotovo pri kraju. Obrazložio je odvjetnik <strong>Hrvoje Krišto</strong> svoj prijedlog dosta opsežno: “Nakon održane rasprave 2. rujna moj branjenik je pod intenzivnim stresom bježao pravosudnim policajcima, a taj čin je doveo do toga da danas imamo snimanje iste. Obrana drži kako se od prošle rasprave dosta toga dogodilo – stotinjak metara od ove zgrade usmrćena je 89-godišnjakinja, došlo je do ranjavanja policajca na Markovu trgu, u okolnostima galopirajuće pandemije korona virusa, nezaposlenosti te javnost treba biti isključena s ove rasprave u cilju očuvanja javnog reda i mira...”</p><p>Zastupnica optužbe <strong>Marina Matušan</strong> usprotivila se tom prijedlogu, a u konačnici sutkinja <strong>Ivona Rupić</strong> odbila je prijedlog branitelja Krište. Na ročište su inače pozvani vještaci medicinske struke. O ozljedama ubijene Ukrajinke govorio je dr. <strong>Davor Mayer</strong>. Prema njegovu nalazu i mišljenju, tada 36-godišnja žena usmrćena je u roku od oko minute, udarcima “tupo-tvrdim predmetom” po glavi te licu. Nije se mogao izjasniti kad je točno žrtva izgubila svijest, ali u svakom slučaju proživljavala je strah – o tim okolnostima ispitivale su ga sve stranke, bitna je zbog procesnih razloga ta naizgled očekivana konstatacija. Zaključio je dr. Mayer i kako je dio udaraca zadan metalnim predmetom ili dijelom metalnim jer su u Ukrajini napravili RTG analizu kojom je iz uzoraka tkiva na lijevoj strani glave izolirano željezo u malim količinama. Također je doveo u vezu izgled ozljeda na Gianninom licu s prstenom koji je vidio Čaletinoj ruci, na fotografijama u spisu...</p>