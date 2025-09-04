Obavijesti

News

Komentari 1
U TRI ĆOŠKA... PLUS+

Braniteljima bi trebalo biti u interesu da se rasvijetle zločini

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Braniteljima bi trebalo biti u interesu da se rasvijetle zločini
Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što bi moglo povrijediti njihove osjećaje dok gledaju film o atentatu na šefa hrvatske policije u Osijeku Josipa Reihl-Kira 1991. godine, čiji ubojica je - s velikim kašnjenjem - osuđen pred hrvatskim sudom i odležao je kaznu u hrvatskom zatvoru?

Nakon što su branitelji prosvjedom u Benkovcu uspjeli otkazati projekciju filma “Mirotvorac” na festivalu Nosi se, projekcija filma preventivno je otkazana i u Zadru zbog straha od reakcije branitelja i u nadi da će se atmosfera malo smiriti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025