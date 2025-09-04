Što bi moglo povrijediti njihove osjećaje dok gledaju film o atentatu na šefa hrvatske policije u Osijeku Josipa Reihl-Kira 1991. godine, čiji ubojica je - s velikim kašnjenjem - osuđen pred hrvatskim sudom i odležao je kaznu u hrvatskom zatvoru?
U TRI ĆOŠKA... PLUS+
Braniteljima bi trebalo biti u interesu da se rasvijetle zločini
Čitanje članka: 1 min
Nakon što su branitelji prosvjedom u Benkovcu uspjeli otkazati projekciju filma “Mirotvorac” na festivalu Nosi se, projekcija filma preventivno je otkazana i u Zadru zbog straha od reakcije branitelja i u nadi da će se atmosfera malo smiriti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku