Branko Bačić: Dvostruka mjerila SDP-a koji je 2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca

Potpredsjednik Vlade i HDZ-a Branko Bačić prozvao je u četvrtak predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića zbog dvostrukih mjerila jer je odluku HDZ-a da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda nazvao skandaloznom iako je SDP 2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca.

"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?! Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!", napisao je u četvrtak na Facebooku potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Hajdaš Dončić u srijedu je "krajnje skandaloznom i suludom" ocijenio izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da imenovanje predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda.

"Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine", ustvrdio je Hajdaš Dončić u reakciji na Plenkovićevu izjavu.

Naglasio je kako je to model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutačnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u srijedu je rekao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri Ustavna suca.

"Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe. To je sustav koji postoji i do sada", rekao je Plenković novinarima u srijedu nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.