Obavijesti

News

Komentari 0
PROZVAO IH

Branko Bačić: Dvostruka mjerila SDP-a koji je 2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Branko Bačić: Dvostruka mjerila SDP-a koji je 2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca
Petrinja: Obilježavanje pete godišnjice razornog potresa na Baniji | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!, napisao je

Admiral

Potpredsjednik Vlade i HDZ-a Branko Bačić prozvao je u četvrtak predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića zbog dvostrukih mjerila jer je odluku HDZ-a da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda nazvao skandaloznom iako je SDP  2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca.

"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?! Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!", napisao je u četvrtak na Facebooku potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

BURA OKO NOVOG POTEZA Plenković izbor šefa Vrhovnog želi vezati uz tri ustavna suca. Hajdaš: 'Skandalozno i suludo'
Plenković izbor šefa Vrhovnog želi vezati uz tri ustavna suca. Hajdaš: 'Skandalozno i suludo'

Hajdaš Dončić u srijedu je "krajnje skandaloznom i suludom" ocijenio izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da imenovanje predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda. 

"Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine", ustvrdio je Hajdaš Dončić u reakciji na Plenkovićevu izjavu. 

Naglasio je kako je to model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutačnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u srijedu je rekao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri Ustavna suca. 

"Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe. To je sustav koji postoji i do sada", rekao je Plenković novinarima u srijedu nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026