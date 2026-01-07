Plenković izbor šefa Vrhovnog želi vezati uz tri ustavna suca. Hajdaš: 'Skandalozno i suludo'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

"Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe. To je sustav koji postoji i do sada", rekao je Plenković novinarima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a na kojoj je usvojen takav stranački stav.

Plenković je istaknuo i kako je to službena pozicija HDZ-a koju će držati u predstojećim tjednima u razgovorima s oporbom u Hrvatskom saboru.

U travnju ističe mandat predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću te ustavnim sucima Mati Arloviću i Goranu Selanecu.

Upitan za komentar stava oporbe koja izbor triju sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda ne želi rješavati "u paketu", ponovio je kako je pozicija HDZ-a apsolutno čvrsta.

Podsjetio je i da je oporba u prošloj godini namjerno opstruirala izbor 10 ustavnih sudaca u ustavnom roku te je zbog toga idući dan, u subotu, održana i izvanredna sjednica Hrvatskog sabora.

Ponovio je i stav Vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako žele da se popune i upražnjena mjesta svih čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda tako da se postigne dogovor sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. No, ne onako kako ga u pregovaračkom smislu postavlja krug Milanovićevih suradnika.

"Želimo da se postigne potpuni konsenzus i suglasje predsjednika Republike, Vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova o svakom pojedinom imenovanju i svakoj pojedinoj destinaciji. Nitko od tih ljudi nije samo Vladin, ni predsjednikov diplomatski predstavnik u svijetu", kazao je.

Istaknuo je i da o tim osobama moraju postići potpuni konsenzus, bilo u pogledu njihovih profesionalnih klasifikacija ili spremnosti i sposobnosti da obnašaju dužnost za koju se kandidiraju.

"Za dogovor jesmo ali o svakoj destinaciji i svakom predloženom kandidatu će se voditi razgovori", poručio je.

O kandidatu za glavnog državnog inspektora: Radi se na tome

Plenković je, upitan imaju li kandidata za glavnog državnog inspektora, kratko odgovorio: "Radi se na tome".

Upitan o zahtjevima sindikata u državnim i javnim službama za povećanjem osnovice za 12 posto i drugih materijalnih prava plaća, ponovio je kako to nije realno nakon što je lani osnovica povećana za šest posto.

Podsjetio je da je u mandatima njegove vlade osnovica povećana za 48 posto dok je u mandatu SDP-ove vlade od 2011. do 2016. to bilo nula posto.

Plenković je i negativno odgovorio na upit je li rast plaća jedan od uzročnika inflacije. "Nije to sigurno jedan od razloga inflacije", kazao je. Istaknuo je kako su u zadnjih deset godina puno više zajedno rasle plaće i mirovine nego je bila stopa inflacije.

Upitan o čišćenju snijega u Zagrebu, Plenković je kazao da gradonačelnik Tomislav Tomašević nije kriv što je pao snijeg. No, građani očekuju funkcionalne komunalne službe te da Grad Zagreb osigura brzo, učinkovito i dobro funkcioniranje grada u smislu komunalnih usluga.

SDP: Ovo je sludo i skandalozno

Zagreb: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ova izjava premijera da predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda je krajnje skandalozna i suluda. Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine. To je model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv. Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora. Ove se dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati. Stav SDP-a je da na te funkcije trebaju doći osobe nespornih stručnih i etičkih standarda., neovisno o njihovim osobnim identitetima za nas su prihvatljive osobe koje isključivo poštuju Ustav - poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Benčić: Ako je otet neka trepne

Ako je otet, neka trepne, kazala je zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) komentirajući izjavu premijera koju izbor predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda po načelu 2:1. Upitala je što premijer ima s jednim i drugim izborom l, jer ne sudjeluje u izboru predsjednika Vrhovnog suda niti u izboru ustavnih sudaca.

- Suludije ideje već dugo nismo čuli, a svašta smo čuli. Na nju nećemo pristati, a Plenković ako želi blokirati pravosudne institucije zemlje neka za to podnese odgovornost - kazala je Benčić.

Podsjetila je kako je riječ o dvjema potpuno odvojenim funkcijama, biraju se različitom saborskom većinom, predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik države dok se kandidati za ustavne suce javljaju na javni poziv.

- To što on radi je bridž čitave trodiobe vlasti s tom idejom - poručila je.