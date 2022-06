Branko Bačić: Na međunarodnoj sceni Milanović je reterirao

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ustvrdio je u četvrtak da je predsjednik Zoran Milanović na međunarodnoj sceni, na samitu NATO-a u Madridu, reterirao te da je očito sve što je govorio o blokadi Finske i Švedske bilo za unutarnjopolitičke potrebe.

"Od prvog dana sve što je govorio, govorio je za unutarnjopolitičke potrebe - da se predstavi kao zaštitnik interesa Hrvata u BiH, a prvi veći izlazak na međunarodnu scenu, na samit NATO-a, pokazao je da je reterirao te da je ono što je govorio i prijetio zastupnicima koji će glasovati za ratifikaciju ulaska Švedske i Finske u NATO, u stvari bilo za jednokratnu upotrebu", izjavio je Bačić u Saboru.

Milanović se zalagao za to da se primanje Finske i Švedske u NATO uvjetuje promjenom izbornog zakona u BiH, najavivši da će na samitu u Madridu staviti veto, što se nije dogodilo. Poručio je i da će "kao đavao grešnu dušu progoniti svakog zastupnika koji bude za".

Bačić kaže da će predsjednik RH sam morati obrazložiti svoje postupke i ono što je govorio "najgorim mogućim rječnikom" protiv svih koji su tvrdili da za hrvatski narod u BiH i za Hrvatsku ne bi bilo pametno blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO.

"Mi time ne bismo dobili ništa, a izgubili bismo Hrvate u BiH, a u konačnici bi tom politikom blokada i Hrvatska imala štetu. Stav da treba blokirati Finsku i Švedsku jednako je bio neprihvatljiv tada kako je i sada", ustvrdio je Bačić.

Istaknuo je da će Vlada i HDZ ustrajati na tome da se izmijeni izborno zakonodavstvo u BiH. "Za to moramo raditi stalno, to ne može biti kampanjski, na tome treba stalno inzistirati, a ne mijenjati stavove od prilike do prilike", rekao je.

Bačić je najavio da bi Sabor ulazak Švedske i Finske u NATO mogao ratificirati do kraja godine.

