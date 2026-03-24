Branko Bačić najavio početak gradnje POS stanova u Istri

Bačić je na otvaranju konferencije ISPU, godišnjem susretu stručnjaka iz područja graditeljstva i prostornog uređenja, istaknuo najvažnije rezultate njegovog ministarstva, poput obnove nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, energetske obnove zgrada, uvođenja digitalnih prostornih planova te uvođenja programa za priuštivo stanovanje.

Na početku mandata smo donijeli program koji smo nazvali 4D zato što se odnosi na demografsku revitalizaciju Hrvatske, dekarbonizaciju, digitalnu transformaciju i dokumente od strateške važnosti. Do sada smo ostvarili većinu ciljeva, a sve je krenulo od donošenja Nacionalnog plana stambene politike s kojim smo pokrenuli rješavanja problema priuštivog stanovanja, rekao je Bačić.

"Podatak da svaki mjesec naša aplikacija ima više od 100 milijuna posjeta govori kako je ISPU portal postao neizostavan alat za građane, poduzetnike i jedinice lokalne samouprave u sektoru prostornog planiranja i graditeljstva, dodao je.

Bačić je najavio da EU priprema novi zakonodavni okvir usmjeren prvenstveno prema platformama za iznajmljivanje smještaja, dok je Hrvatska tu prepoznata kao svijetli primjer regulacije tržišta.

U nekoliko godina su doneseni i mijenjani Zakon o turizmu, Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o porezu na dohodak sa ciljem regulacije tržišta i usmjeravanja stambenih jedinica prema dugoročnom najmu, kaže Bačić.

Istodobno, novi Zakon o priuštivom stanovanju je na drugom čitanju u Hrvatskom saboru, a njime će se dodatno urediti područje državne izgradnje i najma, odnosno prodaje stanova.

Ministar za prirodna dobra i prostorno planiranje Slovenije Jože Novak rekao je kako danas prostorni informacijski sustavi predstavljaju jedan od ključnih stupova suvremenog prostornog upravljanja.

U vrijeme kada se suočavamo s izazovima klimatskih promjena, održivog razvoja i brze urbanizacije, visokokvalitetni, pristupačni i povezani prostorni podaci postaju neizostavni za donošenje odgovornih odluka, rekao je.