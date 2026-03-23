Užas u susjedstvu! Došao na običan zahvat kod zubara pa umro. Velika istraga u tijeku...

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva provela je inspekcijski nadzor u stomatološkoj ordinaciji u Beogradu, u kojoj je Slobodanu Selakoviću (37) iz Valjeva 12. veljače izvađeno pet zuba i ugrađeni implantati, no nije se probudio iz anestezije. Nakon 23 dana kome muškarac je preminuo u UKCS-u, piše Kurir.

- Tijekom inspekcijskog nadzora zdravstveni inspektori izrekli su mjeru zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti koja nije u skladu s djelatnošću utvrđenom rješenjem Ministarstva zdravstva o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti, s obzirom na to da je stomatološka ordinacija registrirana za opću stomatologiju, a pružene su usluge iz područja oralne kirurgije – navode iz ministarstva za Kurir.

- Podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv osnivača stomatološke ordinacije, specijalista oralne kirurgije te specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije. Odmah je podnesen i zahtjev za provođenje izvanredne vanjske provjere kvalitete stručnog rada - dodaju iz Ministarstva.

Kako Kurir podsjeća, i drugo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu formiralo je predmet povodom smrti Valjevca.

– Tužiteljstvo je u navedenom predmetu uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavijesti Ministarstvu zdravstva, Odjelu za zdravstvene inspekcije. Također je upućen i zahtjev Institutu za sudsku medicinu radi dostave obdukcijskog nalaza. Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka i utvrđivanja svih činjenica vezanih uz navedeni slučaj, bit će donesena odluka o daljnjem postupanju u predmetu, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena – naveli su za Kurir iz Drugog osnovnog javnog tužiteljstva.

