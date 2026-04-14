Branko Bačić: 'Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno'

Od sutra se otvaraju prijave za sve one koji traže put do povoljnijeg stanovanja. Projekt koji se provodi isključivo putem aplikacije APN-a kreće s prvim kontingentom nekretnina koje su vlasnici dali državi na upravljanje.

Gostujući u studiju RTL-a Danas, ministar graditeljstva Branko Bačić komentirao je odaziv vlasnika nekretnina i daljnje korake države u rješavanju stambenog pitanja.

Slab odaziv ili dobar početak?

Iako se procjenjuje da je u Hrvatskoj čak 600 tisuća praznih stanova, u prvom pozivu državi je na upravljanje (na rok od 3 do 10 godina) predano tek 960 nekretnina. Od tog broja, sutra će se na tržištu naći tek 385, dok ostatak čeka renovaciju ili dodatne pripreme, piše Net.hr

Unatoč skromnim brojkama u odnosu na ukupni fond praznih stanova, Bačić tvrdi da je zadovoljan.

- Iskustva drugih država pokazala su da taj model priuštivog najma nije polučio dobre rezultate, pa smo bili vrlo oprezni. Iznimno smo zadovoljni ovim prijavama - poručio je ministar, najavivši novi, "relaksiraniji" poziv do kraja godine.

'18 kvadrata je dovoljno'

Na pitanje je li najmanji ponuđeni stan od 19 kvadrata adekvatan za život, Bačić je odgovorio potvrdno.

- Mi smo u Zakonu o priuštivom stanovanju utvrdili mikrostambene jedinice: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine - rekao je te usporedio to sa svojim uredom i stanjem u drugim europskim gradovima.

- Moj ured ima otprilike toliko. Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Baš smo prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata - rekao je.

Što se nudi i gdje?

Struktura ponude pokazuje dominaciju stanova (277) nad kućama (96). Očekivano, najviše nekretnina nudi se u Zagrebu (152), dok su brojke u turističkim središtima na obali znatno niže. U Rijeci 21, Osijeku 16, a Split, Zadar i Dubrovnik nude tek nekoliko nekretnina.

Budući da je u Dalmaciji ponuda slaba, Bačić najavljuje novu strategiju.

- Tamo gdje nema dovoljno prijavljenih praznih stanova, država će preko APN-a, zajedno s lokalnom samoupravom, graditi nove stambene jedinice. Zadar već kreće s izgradnjom 100 novih stanova - rekao je.

Tko plaća štetu?

Država jamči vlasnicima sigurnost, no troškovi ovise o vrsti kvara. Ako se pokvari kuhinjski element (koji je obavezan dio opreme), trošak snosi država preko APN-a. Međutim, ako najmoprimac razbije namještaj ili uništi inventar, trošak ide isključivo na njegov teret.