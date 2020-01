Brat splitskog ubojice: 'Nije on u pohod krenuo zbog mene...'

Stanislav Zavadlav, mlađi brat trostrukog ubojice Filipa Zavadlava, u četvrtak je napadnut u Splitu. Za portal Index.hr objasnio je zašto napad nije prijavio policiji i demantirao je da je njegov brat u ubilački pohod krenuo zbog njega.

Tvrdi da je njegov brat bio u sukobu s dvojicom koje je ubio, Marinom Bobanom i Juricom Torlakom, te da su oni iznuđivali novac od njega.

- Danas nakon što su me napali nisam otišao u policiju zato što bih u policiji bio zadržan, a inače sam ovisnik. I ne mogu raditi sve što mogu raditi na slobodi. No to što sam ja ovisnik nije dovelo do ovoga. Napali su me jer misle da se osvećuju i da time nešto mogu promijeniti - rekao je Stanislav.

Otkrio je i da Filip nije htio ubiti Ožić Paića.

- Posli mi je rekao: 'Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.' Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta - nastavio je i dodao da je Filip imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

Stanislav Zavadlav je Indexu ispričao da u SMS porukama ima njihove prijetnje za njega i obitelj. Rekao je da Filip zadnjih dvadeset dana nije bio psihički stabilan i potvrdio pisanja 24sata da nije spavao 13 dana.

- Neki gnjev se skupljao u njemu. On nije bio dobro. Da sam slutio što će napraviti, spriječio bih ga - rekao je.

Ispričao je zatim da mu smeta što se sve piše o njegovoj obitelji, ali da je istina da su odrasli u vrlo teškim uvjetima, te da im je majka često izbivala iz kuće.

- Otac nas je podigao i othranio. Mi smo bili u Domu za nezbrinutu djecu nekoliko mjeseci i po majci bi i ostali tamo. Otac nas je izvukao. Imali smo teško djetinjstvo - nastavio je.

Za brata je rekao da je bio čist, a da ga je Filip zvao narkomanom.

Kaže da je droge počeo uzimati u osnovnoj školi, ali da bi se htio prestati drogirati.