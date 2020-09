Brat Filipa Zavadlava ukrao pušku čovjeku koji je umirao na cesti, umjesto da mu pomogne

Problematični brat Filipa Zavadlava ukrao je lovačku pušku dok je njezin vlasnik (72) bespomoćno ležao na tlu jer je upravo doživio srčani udar, a kasnije je i umro

<p>Stanislav Zavadlav (23), brat Filipa koji je počinio trostruko ubojstvo u siječnju ove godine u Splitu, ponovno je na meti policije nakon što je prijavljen za tešku krađu.</p><p>Prema pisanju <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/brat-filipa-zavadlava-prijavljen-za-tesku-kradu-covjek-umirao-i-bespomocno-lezao-na-tlu-nakon-srcanog-udara-a-stanislav-mu-ukrao-pusku-1044234" target="_blank">Slobodne Dalmacije</a>, ukrao je lovačku pušku dok je njezin vlasnik (72) bespomoćno ležao na tlu jer je upravo doživio srčani udar, a kasnije je i umro.</p><p>Stanislav nije pomogao čovjeku već je uzeo njegovu pušku i najvjerojatnije je prodao. Zbog Stanislavovih problema s neplaćenim računima za drogu, što je dovelo i do njegova fizičkog zlostavljanja, njegov brat Filip (25) počinio je masakr, za što mu se sudi na Županijskom sudu u Splitu.</p><p>Stanislav je nakon povratka s liječenja otišao i od oca, s kojim je živio na Skalicama, pa ga je za ovo djelo teške krađe splitska policija tražila punih mjesec dana.</p><p>A. V. je tog jutra krenuo u Policijsku upravu produžiti dozvolu za držanje i nošenje ove puške koja mu je služila za lov i, iako se tretira kao poluautomatsko oružje, dozvoljena je za lov. No, pozlilo mu je i pao je, a Stanislav Zavadlav, koji se slučajno tamo našao, to je iskoristio i ukrao mu pušku koja je već pala pokraj automobila. Iako je bilo svjedoka i kamere su snimile taj čin, nije mu se lako ušlo u trag.</p><p>Zavadlav je uhićen tek 1. rujna na području Kopilice jer ga policija nije uspjela pronaći budući da nema adrese gdje živi nakon što je otišao od oca. Sutradan je priveden na Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, ali ga je sudac istrage pustio da se za ovo djelo počinjeno na doista morbidan način brani sa slobode.</p>