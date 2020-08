Suđenje se nastavlja u rujnu: Sud dobio video Zavadlavove bivše djevojke iz Beograda

Bit će zanimljivo vidjeti što će vještaci odlučiti. Ova svjedočenja bacaju novo svjetlo na njegovo psihičko stanje, rekao je Šerić, te da će vještaci iznijeti svoje dokaze na glavnoj raspravi

<p>Ročište u predmetu protiv Filipa Zavadlava je završeno i nastavlja se krajem rujna i početkom listopada kada je pozvano devet svjedoka i dva vještaka. Danas je svjedočilo nekoliko svjedoka, među đkojima susjed obitelji Zavadlav, Damir Šolić</p><p>- Iskaz svjedoka Damira Šolića upućuje da je pukla najslabija karika u obitelji Zavadlav, a to je Filip - komentirao je na kraju ročišta Branko Šerić, branitelj Filipa Zavadlava i dodao da Šolićev iskaz jasno upućuje da je Filip bio neubrojiv u trenutku ubojstva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izjava Branka Šerića nakon ročišta</strong></p><p>Zavadlavu je produžen istražni zatvor na još dva mjeseca.</p><p>Šerić je naveo da rasprava ide brzo i očekuje njen kraj već u listopadu.</p><p>- Glavna rasprava će se održati 30. 9., te 1. i 2. 10. i ja se nadam da ćemo to privesti kraju. Hvala bogu da ide tak brzo - rekao je Šerić.</p><p>Na novinarsko pitanje vratio se na svjedočenje susjeda Šolića i rekao da njegovo svjedočenje ide u prilog obrani, pogotovo u dijelu kada je Šolić rekao da mu je danas žao što Zavadlava nije odveo na psihijatriju kada je vidio koliko je rastresen, jer do tragedije možda ne bi ni došlo.</p><p>- Bit će zanimljivo vidjeti što će vještaci odlučiti. Ova svjedočenja bacaju novo svjetlo na njegovo psihičko stanje - rekao je Šerić, te da će vještaci iznijeti svoje dokaze na glavnoj raspravi.</p><p>Inače, Šerić je spomenuo i Zavadlavovu bivšu djevojku Mariju iz Beograda, koja je dostavila jedan video snimljen mobitelom, u kojem se eksplicitno vidi osjećaj očaja kod Zavadlava i Šerić vjeruje da će se taj video prikazati na raspravi.</p><p>Glasnogovornik splitskog suda Dinko Mešin je na kraju objasnio da su mjere sigurnosti oko suda organizirane zbog toga što je jedan od ubijenih bio član Torcide, pa su htjeli izbjeći neke neželjene situacije.</p>