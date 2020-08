Ubojica Filip Zavadlav u krugu gospićkog zatvora šeće sam i razgovara sam sa sobom

<p>Filip Zavadlav, optužen za trostruko ubojstvo u središtu Splita u siječnju ove godine, u gospićkom je zatvoru sam u ćeliji. Poštuje zatvorska pravila i s njim nemaju nikakvih problema. </p><p>Opušten je te je čak “nabacio” desetak kilograma mišića vježbajući s priručnim spravama. Uglavnom šeta ujutro već od 7.30 do 8 sati, vjerojatno kako bi izbjegao vrućine, a zna šetati i poslijepodne. Na zatvorskoj šetnici je sam bez pravosudnih policajaca. Katkad, dok šeta, utone u misli te uz osmijeh zna pričati sam sa sobom. Pisma, koja su mu ljudi koji ga podržavaju prije slali preko odvjetničkog ureda Zavadlavova odvjetnika Branka Šerića, više ne dolaze na ured, nego idu direktno k njemu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Počelo suđenje Filipu Zavadlavu</strong></p><p>Atraktivna dugokosa crnka poslala mu je u zatvor nekoliko svojih fotografija, među kojima i jednu u navijačkoj majici Hajduka i pismo podrške u zatvor. I nije ona jedina koja mu piše i daje podršku, neke od članica Facebook skupine “Pravda za Filipa” i “Otpor sustavu” posjetile su ga i u gospićkom zatvoru uz dozvolu suda. Nekima od njih Filip je otpisao, a poslao je i pismo i razglednice nekim svojim prijateljima. Objavio je Jutarnji list u srpnju. Zavadlavu osim pisama šalju i novac.</p><p>“Pozdrav... Vidin da mi već u nekoliko navrata šalješ novac, pa bi ti se ovom prilikom tija zahvalit. Ne moraš se, molin te, puno opterećivat. Sve će bit dobro. Vamo, u ovom zatvoru, puno je bolje nego u Svetošimunskoj bolnici, iman veliki park za šetnju i za vježbanje. Primijetio sam da se dosta ljudi zauzelo za mene i moj slučaj, pa ti slobodno možeš pozdraviti i zahvaliti svima. Ne znan kakve su tvoje prilike, ali zaista se ne moraš zamarati oko novca i mog stanja u zatvoru. Sve je super...”, napisao je Riječanki koja mu uplaćuje novac u zatvor, objavila je Slobodna Dalmacija u lipnju.</p><p>Zavadlava su iz Bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu u svibnju prebacili u gospićki, a ne u splitski zatvor zbog sigurnosne procjene. Na Bilicama ima pritvorenika, prijatelja trojice ubijenih mladića, a vjerojatno je slična situacija i sa zatvorima u Šibeniku i Zadru, pa su preventivno Zavadlava prebacili baš u gospićki zatvor.</p><p>Suđenje će mu se na Županijskom sudu u Splitu, gdje se odbio izjasniti o optužnici (pa se smatra kao da je rekao da se ne osjeća krivim), nastaviti zadnjeg dana rujna. Rasprave će se održati 1. i 2. listopada. Na njima će biti saslušani šest-sedam svjedoka i psihološko-psihijatrijski vještaci. Njihov nalaz mogao bi biti ključan za visinu kazne koja će se izreći Zavadlavu.</p><p>Podsjećamo, kombinirano psihijatrijsko-psihološko vještačenje pokazalo je kako je Zavadlav u trenutku trostrukog ubojstva bio smanjeno ubrojiv. Naime, u slučaju da bude proglašen krivim zbog strašnog zločina prijeti mu dugotrajni zatvor, odnosno maksimalna kazna od 50 godina zatvora. No njegova smanjena ubrojivost (rangirana kao “bitna”) može (u praksi uglavnom tako i bude) značiti izricanje niže kazne od maksimalne. </p><p>Obrana će nastojati da se kao dokaz na sudu izvede i snimka Zavadlavove bivše djevojke Marije, stjuardese iz Beograda. Iako detalji sadržaja snimke još nisu poznati, odnosno ne zna se što je točno Filip Zavadlav pričao Mariji, obrana njome planira dokazivati loše psihičko stanje i bitno smanjenu ubrojivost ili da je u trenutku dok je pucao bio neubrojiv.</p><p>Zavadlav je dva dana prije ubojstva ručao kod susjeda Damira Šolića, koji je ispitan kao svjedok na suđenju. Rekao je da je Zavadlav 9. siječnja, kad je bio kod njega na ručku, bio u teškom psihičkom stanju, čak toliko teškom da mu je savjetovao da se javi liječniku, na što mu je optuženi pokazao nekoliko tableta koje pije. “Tom mi je prilikom stalno govorio da ga je ostavila cura u Beogradu, a ja sam mu rekao da ne brine jer ima i drugih cura.”</p><p>Šolić se prisjetio i da mu je Filip prije tih događaja pričao kako ima problema s nekim momcima, da su mu stavljali nož pod vrat, a i sam se, rekao je na sudu, sjeća da su neki mladići dolazili na vrata Zavadlavova stana i prijetili mu ocu Anti zbog navodnog duga koji je “napravio” njegov sin Stanislav, Filipov brat.</p><p>Filipa Zavadlava terete da je iz bezobzirne osvete 11. siječnja 2020. u Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (38), dok su bili na Yamahi, ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. </p><p>Boban je preminuo na mjestu, dok je Torlak uspio pobjeći do Senjske ulice i dvorišta obiteljske kuće, gdje su ga nešto kasnije pronašli djelatnici Hitne pomoći. No nedugo potom preminuo je u splitskoj bolnici. Zavadlav je potom, rekli su neki svjedoci, nastavio hodati Varošem, da bi minutu kasnije pucao u Marina Ožića Paića (25) zvanog Pajser, koji je stajao na skuteru Suzuki Burgman u susjednoj uličici. Ubio ga je s dva metka u leđa, a jedan hitac je pogodio automobil s dvoje mladih koji su se slučajno zatekli u blizini. Ukupno je ispalio 36 metaka, a kalašnjikov je odbacio putem.</p>