Brat Luke Korlaeta radio plakat za projekt Grada Zagreba. Evo što kažu o detaljima tog posla

Projekt priuštivog stanovanja u zagrebačkoj Svetoj Klari, koji je Grad Zagreb predstavlja kao jedan od ključnih urbanističkih zahvata nove gradske uprave, otvorio je pitanje mogućeg sukoba interesa u samom vrhu gradske vlasti, točnije oko zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta. Riječ je o međunarodnom urbanističko-arhitektonskom natječaju za razvoj naselja priuštivog stanovanja u Svetoj Klari, koji je raspisao Grad Zagreb, a provela organizacija Europan Hrvatska. Grad je za provedbu natječaja toj organizaciji isplatio ukupno 80.000 eura, iako su se u početnim informacijama spominjali iznosi od 72.000 eura.

Luka Korlaet je od 2014. do 2021. godine bio član nacionalnog odbora Europana Hrvatska, dakle upravo organizacije koja je provodila natječaj za Grad Zagreb. Korlaet je danas zamjenik gradonačelnika Tomislava Tomaševića, zadužen za prostorni razvoj, urbanizam i priuštivo stanovanje, a na toj je funkciji od 2021. godine. Diplomirani je arhitekt i urbanist, izvanredni profesor Arhitektonskog fakulteta te jedan od ključnih ljudi gradske uprave za stambenu politiku i urbanističke projekte. Ali, na projektu je angažiran i obrt Osobito, čiji je vlasnik Matej Korlaet, brat zamjenika gradonačelnika. Prema informacijama iz Grada Zagreba, obrt Osobito izradio je dizajn plakata za natječaj, a vrijednost tog posla iznosila je 383,16 eura.

Iz Grada tvrde kako taj iznos nije ni naplaćen, upravo kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje u pogodovanje.

- Javno je poznata činjenica da je Europan Hrvatska proveo natječaj za projekt razvoja naselja priuštivog stanovanja u Svetoj Klari, za koji je Grad Zagreb platio 80.000 eura, u što su uključeni troškovi provođenja natječaja, poput honorara članova međunarodnog ocjenjivačkog suda i četiri nagrade za najbolje projekte, objave brošure i pripreme objava za digitalne kanale, izložbe natječajnih radova, i drugog. Obrt Osobito u vlasništvu Mateja Korlaeta za Europan Hrvatska je napravio dizajn plakata u vrijednosti od 383,16 eura koji je odlučio ne naplatiti, upravo da izbjegne bilo kakve sumnje u pogodovanje- kažu iz Grada.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, sudjelovao je i u javnoj prezentaciji projekta priuštivog stanovanja. Kritičari iz oporbe upozoravaju da kriteriji odabira obrta Osobito, kao i konkretan ugovorni odnos s Europanom, nisu javno vidljivi, pa nije moguće utvrditi na koji je način taj angažman ugovoren. Dodatno, obrt Osobito u početku nije bio evidentiran u Registru sukoba interesa Grada Zagreba, unatoč izravnoj obiteljskoj povezanosti s članom gradske vlasti.

Tek nakon upita medija iz Grada priznaju da je došlo do propusta.

- Što se tiče objave informacije o obrtu Osobito u registru sukoba interesa Grada Zagreba, došlo je do propusta koji je ispravljen - odgovorili su iz Odjela za informiranje i medije Grada Zagreba te dodaju: "Važno je naglasiti da u pet godina od kada je Luka Korlaet zamjenik gradonačelnika, obrt Osobito nikad nije bio u poslovnom odnosu ni s Gradom Zagrebom, ni s gradskim poduzećima, ni s gradskim ustanovama".

Naglašavaju i kako u pet godina mandata Luke Korlaeta obrt Osobito nikada nije bio u poslovnom odnosu ni s Gradom Zagrebom, ni s gradskim poduzećima ni ustanovama, već isključivo s Europanom Hrvatska kao vanjskim izvođačem. Grad također ističe da je Europan Hrvatska za Grad Zagreb provodio natječaje kroz čak šest ciklusa, od ranih 1990-ih do aktualnog osamnaestog ciklusa 2025. godine, znači i za vrijeme vladavine Milana Bandića.