Brat poginulog turskog pilota u suzama: 'Trebali smo se vidjeti za vikend. Nažalost, nećemo...'

Turski zrakoplov Airtractor AT-802 srušio se i zapalio na području Krivog Puta kraj Senja u četvrtak poslijepodne. U avionu je bio samo pilot čije tijelo je pronađeno nakon što su vatrogasci ugasili požar. Turski mediji objavili su da je riječ o pilotu Hasanu Baharu (45).

Njegova obitelj u istanbulskom Avcılaru primila je vijest o tragediji s dubokom tugom. Ispred obiteljske kuće u ulici Firin u četvrti Merkez postavljen je šator za primanje sućuti, dok rodbina, prijatelji, susjedi i brojni građani dolaze izraziti podršku ožalošćenima. Na zgradu i ulicu postavljene su turske zastave, a na mjestu se nalaze i policijske te zdravstvene službe.

Brat poginulog pilota, Tolga Bahar, kazao je kako je Hasan bio hrabar i iznimno požrtvovan čovjek.

- Posljednji put smo razgovarali prije dva dana. Zvao sam ga da dođe za vikend. Rekao je: 'Ako se zadatak ne produži do subote, doći ću, možda se produži'. Nažalost, nije stigao - rekao je potreseni brat, prenose turski mediji.

Tolga je otkrio i da je njegov brat već ranije doživio ozbiljan kvar u letu.

- Prije tri mjeseca motor mu je stao, ali tad je uspio spustiti avion na jedno polje. Sad još ne znamo detalje... Ovaj put je poginuo - rekao je kroz suze.