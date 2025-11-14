Obavijesti

News

Komentari 1
POGINUO TURSKI PILOT

24sata na mjestu pada aviona kod Senja: 'Strašno je to bilo. Nije se vidio ni prst pred okom'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
24sata na mjestu pada aviona kod Senja: 'Strašno je to bilo. Nije se vidio ni prst pred okom'
Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ma strašno je bilo. Nisi vidio prst pred okom. Strašno je bilo, kažu nam šokirani mještani...

Jutro nakon tragedije policija je po cijelom Krivom putu nedaleko Senja. Do samog mjesta nesreće ne može se doći jer je sve okruženo policijskim trakama, a ispred su i policajci koji su nam rekli da se čeka državni odvjetnik koji treba doći obaviti očevid. U samom mjestu nekoliko je stanovnika i svi su u šoku.

Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće
Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjećamo, pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja. Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje. Kako javljaju turski mediji u padu aviona poginuo je pilot Hasan Bahar (45). On je ove godine već imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.

POGINUO PILOT Tim iz Turske na putu na mjesto nesreće: Vjeruju da je avion pao zbog vremenskih uvjeta...
Tim iz Turske na putu na mjesto nesreće: Vjeruju da je avion pao zbog vremenskih uvjeta...

- Ne pamtim da se takvo šta dogodilo. To je malo dalje u šumi pa ja nisam čuo, već sam pročitao na internetu. Vidjeli smo sinoć dosta policije - ispričao nam je lokalni ugostitelj.

Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće
Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

S druge strane mještani opisuju kako su sinoć uvjet bili jako loši.

- Ma strašno je bilo. Nisi vidio prst pred okom. Strašno je bilo, ni sada nije nešto bolje. Čuli smo da je jedan čovjek poginuo strašno - ispričao nam je jedan od mještanina.

Dodao je i kako mu nije jasno zašto su kretali na put po takvim uvjetima.

SRUŠIO SE U MAGLI Detalji nestanka i pada turskog aviona: 'Motor je izletio van, prednji dio je potpuno izgorio'
Detalji nestanka i pada turskog aviona: 'Motor je izletio van, prednji dio je potpuno izgorio'

- Ovo se sad dogodilo i ne znam kad je prije bilo tako, ovakve scene sam gledao samo na televizoru, a sada je kod nas u selu. Strašno - prokomentirao je jedan od mještana.

Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće
Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Oglasilo se ministarstvo

 - Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen - objasnili su nam iz ministarstva.

SRUŠIO SE AIRTRACTOR FOTO Prizori užasa kraj Senja
FOTO Prizori užasa kraj Senja

A kako doznaju 24sata,  tehnički tim iz Turske na putu je za Hrvatsku, odnosno na mjesto nesreće.

-  Vjerujemo da je srušeni zrakoplov pao zbog vremenskih uvjeta - rekli su nam kratko iz turskog ministarstva.

- Izražavamo iskrenu zahvalnost našem savezniku i prijatelju, Hrvatskoj, na iskrenim izrazima sućuti i na neprocjenjivoj predanosti koju su pokazale hrvatske vlasti u pronalaženju srušenog zrakoplova i našeg pilota - oglasila se tursko veleposlanstvo.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025