24sata na mjestu pada aviona kod Senja: 'Strašno je to bilo. Nije se vidio ni prst pred okom'

Jutro nakon tragedije policija je po cijelom Krivom putu nedaleko Senja. Do samog mjesta nesreće ne može se doći jer je sve okruženo policijskim trakama, a ispred su i policajci koji su nam rekli da se čeka državni odvjetnik koji treba doći obaviti očevid. U samom mjestu nekoliko je stanovnika i svi su u šoku.

Krivi put: Očevid na mjestu avionske nesreće | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjećamo, pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja. Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje. Kako javljaju turski mediji u padu aviona poginuo je pilot Hasan Bahar (45). On je ove godine već imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.

- Ne pamtim da se takvo šta dogodilo. To je malo dalje u šumi pa ja nisam čuo, već sam pročitao na internetu. Vidjeli smo sinoć dosta policije - ispričao nam je lokalni ugostitelj.

S druge strane mještani opisuju kako su sinoć uvjet bili jako loši.

- Ma strašno je bilo. Nisi vidio prst pred okom. Strašno je bilo, ni sada nije nešto bolje. Čuli smo da je jedan čovjek poginuo strašno - ispričao nam je jedan od mještanina.

Dodao je i kako mu nije jasno zašto su kretali na put po takvim uvjetima.

- Ovo se sad dogodilo i ne znam kad je prije bilo tako, ovakve scene sam gledao samo na televizoru, a sada je kod nas u selu. Strašno - prokomentirao je jedan od mještana.

Oglasilo se ministarstvo

- Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen - objasnili su nam iz ministarstva.

A kako doznaju 24sata, tehnički tim iz Turske na putu je za Hrvatsku, odnosno na mjesto nesreće.

- Vjerujemo da je srušeni zrakoplov pao zbog vremenskih uvjeta - rekli su nam kratko iz turskog ministarstva.

- Izražavamo iskrenu zahvalnost našem savezniku i prijatelju, Hrvatskoj, na iskrenim izrazima sućuti i na neprocjenjivoj predanosti koju su pokazale hrvatske vlasti u pronalaženju srušenog zrakoplova i našeg pilota - oglasila se tursko veleposlanstvo.