Brat trostrukog ubojice: 'Znam momke koji su me pretukli...'

Otac i brat Filipa Zavadlava, trostrukog ubojice iz Splita, jutros su stigli na ispitivanje kod suca istrage na sudu u Splitu.

Stanislav Zavadlav, brat osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu jučer je ozlijeđen, no nije se javio policiji ni tražio liječničku pomoć.

Ispred zgrade suda rekao je kako poznaje osobe koje su ga jučer pretukle.

- Najlakše mi je za to. Momci koji su to uradili, ja ih poznajem, neću govoriti koji su. Meni je još teža stvar što su tri mlada života izgubljena - rekao je Stanislav, piše Dnevnik.hr.

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Damir Romac novinarima je rekao kako će otac i brat osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu biti ispitani idući tjedan, jer danas to nisu mogli zbog pretrpljenog stresa.

- Na ispitivanju pred sucem istrage bili su pozvani otac i brat osumnjičenika, ali su zbog jučerašnjeg događaja pod stresom i zbog toga nisu danas mogli dati izjavu. Obvezali su se da će idući tjedan državnom odvjetniku koji vodi istragu, kada budu spremni, dati izjavu. Dakle, neće koristiti blagodat nesvjedočenja i oni će svjedočiti, ali danas to nisu bili u stanju.Daljnja procedura je takva da istragu vodi državni odvjetnik, pa o tome ne mogu govoriti, ali pretpostavljam da će spis biti poslan u Zagreb, gdje će biti provedeno vještačenje nad osumnjičenikom - rekao je Damir Romac.

- Istragu vodi državni odvjetnik, ali u situaciji kada se ispituju svjedoci koji su rodbina, koji imaju po zakonu pravo ne svjedočiti, onda ih ispituje i sudac istrage - dodao je Romac.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Stanislav je sa suda izašao u pratnji dva policajca.

Za portal Index.hr objasnio je jučer zašto napad nije prijavio policiji i demantirao je da je njegov brat u ubilački pohod krenuo zbog njega.

Tvrdi da je njegov brat bio u sukobu s dvojicom koje je ubio, Marinom Bobanom i Juricom Torlakom, te da su oni iznuđivali novac od njega.

- Nakon što su me napali nisam otišao u policiju zato što bih u policiji bio zadržan, a inače sam ovisnik. I ne mogu raditi sve što mogu raditi na slobodi. No to što sam ja ovisnik nije dovelo do ovoga. Napali su me jer misle da se osvećuju i da time nešto mogu promijeniti - rekao je Stanislav.

Otkrio je i da Filip nije htio ubiti Ožić Paića.

- Posli mi je rekao: 'Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.' Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta - nastavio je i dodao da je Filip imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.