Prepoznao Zavadlava, nazvao ga i nagovorio ga da se preda

Dok se Filip Zavadlav (25), osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Splitu, nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu te se tek treba provesti kombinirano psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje, otkrivaju se novi detalji nezapamćenog zločina.

Ključan za uhićenje

Ključnim za uhićenje 25-godišnjaka pokazuje se, prema pouzdanim informacijama, djelatnik Centra za socijalnu skrb. Naime, zaposlenik splitskog CZSS-a je, kao i gotovo cijela Hrvatska, pratio horor koji se odvijao u središtu grada, gotovo nonšalantno šetanje ubojice koji nosi kalašnjikov i iza sebe ostavlja trupla.

Tako je vidio snimku mladića koji prebacuje automatsku pušku iz lijeve u desnu ruku dok ide Kamenitom ulicom. Učinilo mu se da bi to mogao biti Filip Zavadlav, a prve informacije koje su govorile o identitetima žrtava također su aktivirale “alarm”.

Djelatnik centra je, naime, bio dobro upoznat sa situacijom u obitelji Zavadlav - na gotovo dvije strane u dosjeu su zabilježene riječi Filipa i članova obitelji kako im prijete - te je odlučio nešto poduzeti.

Uspio ih smiriti

Nazvao je fiksni telefon Zavadlavovih! Javio mu se, neslužbeno doznajemo, upravo Filip. No kako s mladićem nije uspio ostvariti nekakav kontakt, nastavio je razgovor s ocem Antom.

I upravo je taj čovjek zaslužan što situacija, u tom trenutku već tragična, nije dodatno eskalirala. Uspio je nagovoriti Antu Zavadlava, a posredno i Filipa, da se nađu u obližnjem kafiću Borsalino.

Nekako ih je smirio, uvjerio kako je mirna predaja najbolje rješenje, da bi potom nazvao policiju. Uspjeli su se službenici MUP-a u međuvremenu organizirati i privesti Filipa Zavadlava.

Dotad je vladala prilična panika, kako među građanima, tako i kod policije, unatoč više od 150 “plavaca” na terenu. Čak su u jednom trenutku, nedugo nakon ubojstava, mjesta zločina ostala bez policijskog osiguranja - iz timova Hitne koji su dolazili na intervencije prijavili su prijetnje. Zasad nije utvrđeno tko je prijetio.

Pretpostavlja se da je to bio netko blizak žrtvama i da su riječi: “Pobit ću vas sve!” bile izrečene u afektu, kad su ljudi vidjeli trupla u uličicama.

Pogodio i auto slučajnih prolaznika

A rafali iz kalašnjikova su prvi put odjeknuli na Šperunu, gdje su pokošeni Marino Boban (25) i Jurica Torlak (38). Boban se nalazio za upravljačem Yamahe te je pogođen brojnim hicima u grudni koš i glavu, utvrđeno je obdukcijom.

Teško je ranjen Torlak, koji je sjedio iza njega, no uspio je pobjeći pred ubojicom i sakriti se u dvorište obiteljske kuće u Senjskoj ulici. Žena koja ga je ugledala odmah je pozvala Hitnu i policiju, a 38-godišnjaka su odvezli u splitsku bolnicu, u kojoj je ubrzo preminuo.

U međuvremenu u Radmilovićevoj ulici ponovno pucnjava, tamo je na Suzuki Burgmanu ustrijeljen Marin Ožić Paić (25). On je pogođen u vožnji, dva metka su ga pogodila u leđa i također ga usmrtila na mjestu.

Ispaljeno je još metaka iz kalašnjikova, pogodio je Zavadlav i automobil slučajnih prolaznika, ukupno je policija pronašla 36 čahura na različitim lokacijama.

Očevid na četiri lokacije odvijao se iduća 24 sata, obavljen je očevid i na tijelu osumnjičenog, izuzeta je i odjeća koju je ostavio kući.

Ubio je krivog?

Zasad nema odgovora koliko je još ljudi planirao pobiti, ako uopće, no njegovo kretanje u Kamenitoj ulici je znakovito - skreće u slijepi dio ulice, dvadesetak metara dalje je obiteljska kuća Malvasija.

Navodno je za Ožića Paića mislio da je Jerko Malvasija, kojega je zapravo namjeravao likvidirati iz osvete jer su prijetili njemu i obitelji naplaćujući nekakav dug za drogu koji je napravio Filipov brat.

Taj dio s dugom zasad nije službeno potvrđen, no prijetnje i zlostavljanje spomenuo je osumnjičeni Filip Zavadlav u splitskoj bolnici nedugo nakon uhićenja, kad su ga odveli liječniku.

Tamo su mu uzeli uzorke krvi i urina kako bi utvrdili je li u trenutku ubojstava bio pod utjecajem droge ili lijekova.

Pred tužiteljstvom, kao uostalom i na policiji, Filip je uglavnom šutio ili bio nekoherentan, dok je ponovno pred sucem istrage, kad se odlučivalo o istražnom zatvoru, počeo govoriti: “Bilo je ili ja ili oni”.

Zato su s tužiteljstva odlučili ići na kvalifikaciju teškog ubojstva iz osvete, upravo zbog tih prijetnji, reketarenja.

A sve je počelo zbog problema s drogom u koje je upao njegov srednji brat Stanislav. Razgovarali smo s nekoliko njegovih poznanika, od kojih neki i sami imaju dugogodišnju povijest uživanja droge.

Filipov mlađi brat Stanislav rano je ogrezao u drogu

- Taj heroin, taj cili đir, to je smrt. Nema tu ničega, to su samo tuga i smrt. U gradu se za maloga Stanu oduvik znalo da ga čeka tužna sudbina - ili zatvor ili smrt - počinje nam svoju priču Splićanin.

Stanislava poznaje desetak godina.

Stanislav, ili mali Stane, kako su ga zvali po gradu, jedan je od glavnih razloga zašto je Zavadlav stariji izvukao kalašnjikov i krenuo u krvavi pohod centrom grada. Barem se tako priča po ulici. - Stane je sa Skalica, dok je bia mlađi na momku se vidilo da je tabula rasa. Razumiš, vidilo se da je karakterno ok, da nije psihički bolesnik, da nije zločest ni zlonamjeran. Je, u društvu bi zna biti bahat, ali to je možda zbog nedostataka životnih uzora. Znam da glupo zvuči, ali na licu mu se vidilo da je dobar i drag, a njegovo ponašanje je bilo kontradiktorno tome. Vidilo se na njemu da se iša dokazati u društvu i glumiti da je opak.

Tužno je vidit dite u četvrtom osnovne da se fura na pištolje, droge i te kriminalne sfere života. Pucalo ga je sve šta je društveno neprihvatljivo. Ali kad bi se s njim ostalo nasamo, u razgovoru se bez problema dalo zaključiti da nije glup momak i da ne zna kako bi se drukčije dokaza. Nije ima valjda drugu opciju i na ulici ga je društvo pretvorilo u to u šta se pretvorija.

Bija je na refule, kako da ti objasnim? Nekad ga sretneš i cili je dobar, drag i pristojan. A onda ga opet vidiš i ide ti nekad glumit da je opasan, dominantan i te šeme - priča nam Splićanin.

- Nema ko ti u Splitu od ovog đira nije zna za njega. Bilo ko kome bi tribalo riješit trave, ili bilo ko ko dođe na Matejušku, ili ide po partyjima, zna je za njega. Svi su ga zvali mali Stane. U tim uličnim krugovima ti se sve zna. Svaki jebeni tinejdžer u ovom gradu zna nekog dilera, to je normalno danas. Ne kažem da je Stane dila, nisam čuja da se rješavala trava u njega osobno. To su ti krugovi di njih pet ili šest šeta po gradu i ponaša se ka da je grad njihov. Ono mulačko dokazivanje, bezvezne male tuče. Nije to bilo ništa novo ni pretjerano, to su radili i drugi, ali čini se da mali Stane nikad nije radija ništa drugo osim toga - objašnjava nam ovaj Splićanin.

A kako je Stane uopće dospio u kontakt s lošim društvom?

- E sad, Stane se prije družija s getanima, sa svojim kvartom, a očito se muva i po Varoši. Ne znam uopće kako se spetlja s tim starijim društvom. on se vjerojatno njima počeja dokazivati, a oni ubijeni su u svom dijelu društva bili neko i nešto. Valjda je Stane tija upast u ekipu, al eto, na kraju ga je proguta mrak - ispričao nam je Splićanin.

Stanin prijatelj iz Pomorske škole i kvarta ispričao nam je sličnu priču. Štoviše, rekao nam je da je jedan od ubijenih, Marino Ožić Paić, kratko bio u razredu sa Stanom. Tvrdi da je mladi Zavadlav imao gadno djetinjstvo.

- Prijatelju, da smo ti i ja imali njegov život, ubili bismo se obojica. Viruj mi. On je ima vrlo tešku situaciju, mora se snalazit i borit u društvu kako bi se doslovno nahranija. U društvu je bio osuđen na ulicu, tamo je odrasta i skladno tome se dokaziva. U nekoj kasnoj srednjoj je počeja imat problema s drogom. Meni je bilo teško s njim, žaj mi ga je bilo jer je počeja imat problema sa starim narkomanima kojima je ušao u dugove i koji su ga počeli maltretirati. Na kraju je to prešlo na njegova brata - priča nam Splićanin.

Njih je ubio na ulici

Marin Ožić (25) - kao maloljetnik je bio osuđen zbog razbojstva

Marin Ožić Paić osuđen je 2013. na pridržaj maloljetničkog zatvora u trajanju od tri godine, pisao je Večernji list. Kazna mu je nakon proteka vremena brisana iz evidencije. Zato ga nisu pritvorili nakon što je u listopadu 2019. pao s 200 grama heroina.

Marin Boban (25) - za razbojništvo i krađu dobio je uvjetnu kaznu

Marin Boban također je osuđen kao maloljetnik. U srpnju 2012. zbog razbojstva su ga poslali u odgojnu ustanovu. U veljači 2017. uvjetno je osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina zbog razbojništva i krađa. Bio je optužen i za razbojničku krađu.

Jurica Torlak (38) - prijave zbog oružja, prijetnji, prometa...

Da je Jurica Torlak motociklom 2004. skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginula curica (8) i da je za to osuđen na tri godine zatvora već se zna. No Torlaka je policija prijavljivala i zbog neovlaštenog držanja oružja, prijetnji te, uvjetno, nošenja noža.