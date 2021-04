Nakon što je Zdravko Mamić dan prije nepravomoćne presude, za koju je, sam je to ustvrdio, saznao da će biti osuđujuća, pobjegao u BiH, gdje mu se u ponedjeljak pridružio brat Zoran, ostaje vidjeti hoće li Hrvatska dobiti i treći šamar - hoće li braća Mamić u novoj domovini uspjeti izbjeći zatvorsku kaznu.

Procedura je, naime, sljedeća. Kako BiH ne izručuje svoje državljane, Hrvatska će putem Ministarstva pravosuđa poslati Ministarstvu pravde BiH presudu i zahtjev da Mamići tamo odsluže kaznu. Prilikom donošenja odluke Ministarstvo pravde BiH dužno je utvrditi postoji li u BiH kazneno djelo za koje su Zdravko i Zoran Mamić osuđeni u Hrvatskoj. Ako postoji, sud ne smije ulaziti u činjenično stanje spisa i mijenjati činjenični opis, nego samo donijeti presudu.

Ta presuda ne može biti veća od one u Hrvatskoj, ali može biti manja. Čak i znatno manja.

- Teoretski, Zoranu mogu kaznu spustiti na godinu dana, ali čini mi se da je to u stvarnosti nemoguće. Ako mu spuste kaznu na godinu dana, to se u BiH može kupiti - kaže odvjetnik Mate Matić, bivši branitelj Zdravka Mamića, za Index. Poznati bosanskohercegovački odvjetnik Josip Muselimović smatra kako im se kazna neće umanjiti.

Blokirana im je imovina

- Ranije se događalo da sudovi u BiH interveniraju u visinu kazne kako bi je uskladili sa zakonima u BiH, tj. umanje je, i imao sam takvih slučajeva, ali to se ne radi već 10 godina. Zauzet je stav da se ne intervenira u dispozitiv kazne, nego se prihvaća takvom kakva jest, a osuđeni se uputi na izdržavanje kazne po zakonima u BiH - rekao je Muselimović.

No slučaj Drage Tadića govori da to i nije baš tako. Osječki poduzetnik u Hrvatskoj je pravomoćno proglašen krivim za pokušaj podmićivanja sudaca Vrhovnog suda RH i kažnjen s dvije godine zatvora. Ta kazna mu je dodatno umanjena na godinu i devet mjeseci zatvora. No Tadić, koji ima i državljanstvo BiH, pobjegao je 2018. u BiH. Županijski sud u Livnu mu je kaznu preinačio na godinu dana. Budući da se u BiH kazna od godinu dana može otkupiti, Tadić se izvukao bez ijednog dana zatvora jer je platio 36.500 maraka.

Za jedan dan zatvora plaća se 100 KM. Ako budu osuđeni i na više kazne, braća mogu, nakon što izdrže pola kazne, tražiti uvjetno puštanje, a već nakon trećine kazne mogu zatražiti puštanje na posao. Mamićima je u Hrvatskoj blokirana imovina koja glasi na njih i članove njihove obitelji. I sadašnje i bivše. U kući Mamićevih pronađene su 21.000 eura i oko 17.000 kuna, a sedam milijuna kuna s depozitnog računa Županijskog suda u Zagrebu prebačeno je u državni proračun još 2015.

Ostao je i bez više automobila i brodice. Država će Zdravku Mamiću oduzeti i stan na Cvjetnom trgu u Zagrebu, površine 164 kvadrata, uz koji su upisana i dva garažna mjesta, te dio dvorišta. Procijenjena vrijednost te nekretnine je gotovo 6,7 milijuna kuna, a na istoj lokaciji još je jedna nekretnina, vrijedna oko 2,8 milijuna kuna. Država od Mamića dobiva i stan na Radničkoj cesti površine 190 m2 i pripadajuće garažno mjesto, a što je dosad bilo vlasništvo Vanje Horvat, bivše supruge Zdravkova brata Zorana. Vrijednost te nekretnine, koja je, prema Vrhovnom sudu, kupljena novcem koji je podizao Luka Modrić, iznosi više od 3,1 milijun kuna.

- Nemam nikakvih komentara - rekla nam je jučer Vanja Horvat, bivša supruga Zorana Mamića.

Druga bivša Zoranova supruga, Ana, ostaje bez malo manje od 48.000 kuna, auta vrijednog 210.000 kuna, a od bivšeg muža traži polovicu dvaju apartmana veličine 61,45 kvadrata i 59,58 kvadrata na prvom katu vile u Novalji na Pagu. Zoran Mamić ostao je bez 2,692 milijuna kuna koje mu je trebao isplatiti Dinamo, a koje mu je država blokirala još 2015.

Prema presudi Vrhovnog suda, državi mora uplatiti još 25,8 milijuna kuna na ime razlike vrijednosti oduzetih nekretnina i pokretnina te nezakonito ostvarene imovinske koristi, a njegov brat Zdravko 25,5 milijuna kuna.

Do tog novca Hrvatska će pokušati doći putem međunarodne pravne pomoći.

Od čega će, osim od ušteđevina, Mamići živjeti u BiH, zasad nije poznato. Dio troškova Zdravku već godinama plaća GNK Dinamo. Upravo su 24sata lani otkrila kako je klub mjesečno za BMW Serije 7 plaćao 8000 kuna plus troškove popravaka, a Zdravku su plaćali i čuvare. Mamić je zaštitare na račun Dinama dobio 2017., kad je na njega u Hercegovini pokušan atentat. Ali ih je klub nastavio plaćati i nakon presude i bijega čovjeka koji ih je, prema presudi, oštetio za milijune kuna.

Udruzi Dinamo - to smo mi kao argument da Dinamo financira Mamićev bijeg poslužio je i angažman Marija Vasilja, sina vlasnika hotela Villa Regina u Međugorju, u kojem je Mamić boravio u prvoj fazi svog bijega u BiH. Prema pisanju Nacionala, sumnjalo se da je više stotina tisuća eura od transfera završilo kod Zdravka Mamića.

Zdravku Mamiću, pravomoćno osuđenom na 6,5 godina zatvora, i njegovu bratu Zoranu, pravomoćno osuđenom na četiri godine i osam mjeseci, traje suđenje i u drugom postupku, koji se, za sada, vodi na Županijskom sudu u Osijeku. Postupak će se nastaviti u njihovoj odsutnosti.

U njemu ih, s drugim optuženicima, terete da su Dinamo oštetili za još 200 milijuna kuna. Nakon mnogih javnih optužbi na račun nekolicine osječkih sudaca, o mogućem preseljenju postupka iz Osijeka odlučit će Visoki kazneni sud.