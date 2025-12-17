Obavijesti

News

Komentari 2
PRIJETILI MU SMRĆU

Brazilka u Splitu organizirala prostituciju, a onda snimkama iz stana ucjenjivala klijenta

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Brazilka u Splitu organizirala prostituciju, a onda snimkama iz stana ucjenjivala klijenta
Foto: Pixsell/Dreamstime

Tužiteljstvo sumnja i da je osumnjičena, zajedno s više nepoznatih muškaraca, prijetila jednom od klijenata. Klijenta su snimali kamerama postavljenima u stanu, a potom od njega tražili novac

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je 28-godišnju državljanku Brazila zbog sumnje na pet kaznenih djela prostitucije i jedno kazneno djelo iznude. Prijavu je podnijela Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Služba organiziranog kriminaliteta.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičena je tijekom rujna i listopada 2025. na području Hrvatske, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, vrbovala državljanke Brazila koje su u njezinoj organizaciji pružale seksualne usluge za novac. Usluge je dogovarala s klijentima, a odvijale su se u iznajmljenom stanu na području Splitsko-dalmatinske županije. Nakon pruženih usluga, novac su dijelile s osumnjičenicom.

Tužiteljstvo sumnja i da je osumnjičena, zajedno s više nepoznatih muškaraca, prijetila jednom od klijenata. Klijenta su snimali kamerama postavljenima u stanu, a potom od njega tražili novac putem bonova uz prijetnje da će doći na njegovu adresu. U strahu je uplatio traženi iznos, no kada su mu zaprijetili smrću i zatražili još novca, odbio je i slučaj prijavio policiji.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i osumnjičenici odredio istražni zatvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025