Brazilka u Splitu organizirala prostituciju, a onda snimkama iz stana ucjenjivala klijenta

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je 28-godišnju državljanku Brazila zbog sumnje na pet kaznenih djela prostitucije i jedno kazneno djelo iznude. Prijavu je podnijela Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Služba organiziranog kriminaliteta.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičena je tijekom rujna i listopada 2025. na području Hrvatske, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, vrbovala državljanke Brazila koje su u njezinoj organizaciji pružale seksualne usluge za novac. Usluge je dogovarala s klijentima, a odvijale su se u iznajmljenom stanu na području Splitsko-dalmatinske županije. Nakon pruženih usluga, novac su dijelile s osumnjičenicom.

Tužiteljstvo sumnja i da je osumnjičena, zajedno s više nepoznatih muškaraca, prijetila jednom od klijenata. Klijenta su snimali kamerama postavljenima u stanu, a potom od njega tražili novac putem bonova uz prijetnje da će doći na njegovu adresu. U strahu je uplatio traženi iznos, no kada su mu zaprijetili smrću i zatražili još novca, odbio je i slučaj prijavio policiji.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i osumnjičenici odredio istražni zatvor.