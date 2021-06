Hrvatska granična policija svoj način rada prezentirali su potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i suradnicima te predstavnicima medija.

Policija je pokazala i kako će izgledati kada na granični prijelaz dođu vozači koji imaju pravu covid putovnicu i oni koji imaju lažnu. Božinoviću će prezentirati i kako se one očitavaju.

Ministar Davor Božinović se nakon prezentacije obratio javnosti.

- Jučer je puno hrvatskih građana izvadio potvrde, oko 40.000 ih je već izdano, skoro 90 posto putem sustava e-Građani - rekao je. Poručio je kako iza 10-20 sekundi posla koje će imati granična policija po čovjeku, stoji puno IT stručnjaka i drugih.

- U nepunih dva mjeseca smo napravili sustav koji u ovom trenutku smješta Hrvatsku u listu zemalja koje su već krenule s izdavanjem i primjenjivanjem potvrdi - rekao je Božinović. Već je 112 osoba koristeći Europsku digitalnu potvrdu ušlo u Hrvatsku, a među njima je najviše Hrvata, ali i Čeha i Poljaka.

- To je sigurno dobar vjesnik onoga što će se događati ovog ljeta. Hrvatskoj je bilo bitno da to napravimo među prvima i da pošaljemo poruku svima da, što se nas tiče, ukoliko su im izdane potvrde, će im vrijeme provedeno na graničnim prijelazima biti kratko. Danas je stupila na snagu nova odluka oko prelaska graničnih prijelaza. Jedna je uvjet PCR testa za one koji nisu preboljeli i nisu cijepljeni, od danas se traži ne starija od 72 sata. Također smo u tu odluku ugradili i ono o čemu smo već pričali, da je za prelazak dovoljna jedna doza i 22 dana od primitka te prve doze kada govorimo o cjepivima koje se koriste u Europskoj uniji, odnosno koje su dobile odobrenje EMA-e - rekao je Božinović.

- Onaj koji ulazi u Hrvatsku, što se nas tiče, neće trebati donositi različite papire. Onda policijski službenici naiđu na falsifikate, lažne testove i druge dokumente. Mislim da je u interesu svim zemljama da što prije implementiraju ovo rješenje koje je stvarno dobro, učinili smo da bude jednostavno. Sustav funkcionira i građani se vrlo lako snalaze s tih nekoliko klikova - rekao je Božinović koji je poručio da se ne radi o potvrdi o cijepljenju, već potvrdi koja će olakšati ulazak u Hrvatsku.

Što se tiče ulazaka državljana trećih zemalja, Božinović je poručio kako odluka koja je stupila na snagu danas vrijedi i za njih. No, kada se radi o covid-putovnicama, ministar je poručio kako su spremni na bilateralne pregovore, no da ne žele odskakati od stava koji će imati Europska unija po tom pitanju.

Na pitanje hoće li se digitalna potvrda moći koristiti i za neke manifestacije, Božinović je rekao da će još o tome razgovarati.

- Mislim da će se i tako više ljudi odlučiti cijepiti, tako će im se olakšati život i otvoriti ulaz na neke događaje - poručio je.

