Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

Sudeći prema novim akcijama Uskoka, u Hrvatskim šumama ipak ima kriminala. Bivši predsjednik uprave, Nediljko Dujić, bio je u krivu kad je demantirao bivšeg ministra i DP-ova 'strijelca' Josipa Dabru. U srijedu oko 8 sati istražitelji u pratnji policije pokucali su na dvadesetak adresa u Bjelovaru, Zagrebu, Vrbovcu te u nekoliko županija.

Kako su 24sata doznala, uhićenih u toj istrazi je 18, a u Zagrebu je uhićen voditelj komercijale Direkcije Hrvatskih šuma Darko Sušanj. Prema neslužbenim informacijama, on je primio oko 15 tisuća eura mita, u četiri navrata. U Uskoku se dugo zadržao na ispitivanju. 50 tisuća eura mita navodno je primio Dalibor Bakran, rukovoditelj komercijalnog odjela. Ostatak do oko 100 tisuća eura mita kojeg su poduzetnici navodno dali preko uhićenog Maria Jankovića. Jankovića sumnjiče da je organizirao i povezao djelatnike Hrvatskih šuma i tvrtke u zločinačku organizaciju. A sumnjiče ga i u drugom kraku, onom za utaju poreza, da je kao vođa zločinačke organizacije okupio direktore tvrtki koje su izdavanjem lažnih faktura i kružnom poreznom prevarom izvukli oko pola milijuna eura.

Uhićeni su i šef bjelovarske šumarije Ivan Cug, šumar bjelovarske šumarije Toni Marušić, dio vodstva šumarije u Vrbovcu i Garešnici, poduzetnik Mario Janković iz tvrtki Atlas MR i Jasen d.o.o. Jankovića sumnjiče da je organizirao i povezao djelatnike Hrvatskih šuma i tvrtke u zločinačku organizaciju. Operacija je, kažu upućeni, trajala godinama. Djelatnike Hrvatskih šuma terete da su zlouporabili položaj i ovlasti te za mito od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura omogućavali osumnjičenim poduzetnicima i njihovim tvrtkama da biraju kvalitetnije trupce po nižoj cijeni, da ih kupuju i izvan gabarita dogovorenih u okvirnim sporazumima te su prihvaćali sve povrate koje bi poduzetnici htjeli napraviti. Drugim riječima, osumnjičeni su da su u zamjenu za mito prodavali kvalitetne trupce po cijeni onih lošije kvalitete. Time su Hrvatske šume oštećene za navodno višemilijunski iznos.

Osumnjičene su i tvrtke Interijeri Sabljo, Drvna industrija Zelina, Herc trade, jedan obrt iz Novog Marofa te Slavonija DI. Ova zadnja povezana je s moćnim slavonskim poduzetnikom Matom Ravlićem. On je sad u nadzornom odboru, a tvrtku je prepustio kćeri Martini Ravlić Marijanović.

Tvrtku je preuzela s nepunih 30 godina, a 2017. ušla je među top pet poduzetnika godine. Interes javnosti izazvala je 2023. svojim spektakularnim vjenčanjem, na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena. Njen otac potvrdio je za medije da su istražitelji bili kod njega i oduzeli mu mobitel i tablet, ali on nije na popisu osumnjičenika. Slavonija DI je među deset najvećih kupaca drvne građe od Hrvatskih šuma.

Istražitelji su osumnjičene pratili godinu dana, pa su tako čuli i dogovore za mito. Uz to, tu je porezna prevara koja je u drugom kraku istrage, a riječ je o varanju na PDV-u i pranju novca. Treća istraga je ona koju provodi EPPO, koji istražuje subvencijsku prevaru, no upućeni nam tvrde da je to mnogo manja stvar od ovih Uskokovih akcija. Kako 24sata doznaju, i u tu istragu uključeni su poduzetnici iz prve dvije istrage: Ružica Sabljo i Mario Janković. Uhićeno je još dvoje poduzetnika, a sumnjiče se i dvije tvrtke.

Ovo je očito bila raširena i dugogodišnja praksa. Da je nešto trulo, osim trupaca koji propadaju, u Hrvatskim šumama, upozoravali su i državni revizori, koji su svoj nalaz, po zakonu, predali DORH-u. Kako doznajemo, upravo je to pokrenulo ove dvije Uskokove istrage. Revizori su upozorili da godinama ne postoje jasna pravila i cjenici za prodaju trupaca. Utvrdili su da su Hrvatske šume od prodaje drvnih sortimenata u 2021. ostvarile prihod malo veći 282 milijuna eura, a 2022. godine oko 341 milijun eura. Sve to što su prodali trebalo je prodavati prema službenim propisanim kriterijima, koje je trebalo nadgledati povjerenstvo. No povjerenstvo, kako pišu revizori, tad nije bilo osnovano.

Umjesto da trupce prodaju prema planu i pravilima, ljudi iz Hrvatskih šuma sastajali su se s kolegama iz HGK i s nekim kupcima. Te sastanke u izvješću spominju i državni revizori jer postoje zapisnici sastanaka iz kojih se vidi da su nazočni članovi uprave, direktorica i rukovoditelj Sektora komercijalnih poslova te dva člana Udruženja, uz koje je navedeno da su članovi povjerenstva, iako to povjerenstvo nikad nije formalno kreirano. Uz njih su bili i drugi zaposlenici Društva te članovi Udruženja, koji su ujedno kupci. Tako revizori pišu da su na jednom sastanku dogovorena povećanja cijena "kako je dogovoreno na prethodnom sastanku". Nije im jasno što su tamo radili ljudi iz HGK. Zbog tog sastanka na kojem se određivala cijena, tvrtka Massive Panels, dio Požgaj grupe, tužila je HGK i na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu nepravomoćno dobila. Riječ je o iznosu od 25 milijuna eura, za koliko je tvrtka oštećena.

Istrazi je pridonijela i kaznena prijava koju su prije nekoliko mjeseci predali bivši članovi uprave Hrvatskih šuma.

- Uprava Hrvatskih šuma podnijela je prijavu vezano za određene radnje koje se događaju na nižim razinama, a prelaze ovlasti Uprave, i potencijalno mogu biti koruptivno kaznena djela - izjavio je tadašnji predsjednik uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić.

Čim su krenula uhićenja, oglasio se i bivši ministar Josip Dabro. Podsjetimo, Dabro je govorio o kriminalu od 150 milijuna eura u Hrvatskim šumama te je, kad je morao dati ostavku zbog pucnjave, govorio kako je politički smijenjen jer je htio uvesti reda u Hrvatske šume, koje su "leglo kriminala". Dujić mu je odgovorio da izmišlja štetu.

- Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama, na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata - objavio je.

Podsjetimo, Dabro je prvenstveno govorio o šteti koja je nastala nakon ledoloma u Slavoniji, a čini se da ovo nije povezano s područjem spačvanskog bazena jer nisu uhićeni voditelji tih šumarija.