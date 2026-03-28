Bressan: 'Više od 27.000 ljudi bez liječnika, ordinacije se gase'

Na području Primorsko-goranske županije sve je manje ordinacija primarne zdravstvene zaštite, a bez odabranog liječnika je više od 27.000 osoba, upozorava obiteljski liječnik i član izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Leonardo Bressan. U toj županiji trenutno nedostaje 26 ordinacija obiteljske medicine, navodi Bressan, dodajući kako je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno 153, a potrebno je 179 ordinacija da bi se zadovoljile potreba stanovništva za tim oblikom zdravstvene skrbi, Pritom je 90 ordinacija u sustavu županijskog doma zdravlja, a u njima radi 80 liječnika dok 10 ordinacija nema stalnog liječnika, navodi Bressan, ujedno predsjednik podružnice KoHOM-a u Primorsko-goranskoj županiji.

Ističe da prema službenim podacima u Primorsko-goranskoj županiji više od 27.000 osoba starijih od sedam godina nema izabranog liječnika, odnosno ne može ostvariti zdravstvenu skrb na primarnoj razini. Glavni uzrok takve situacije je odlazak dosadašnjih liječnika obiteljske medicine u mirovinu, te s druge strane manji interes mladih liječnika za radom u primarnoj zaštiti.

"To je dosta loša situacija, posebno u Rijeci, gdje nedostaje 16 ordinacija. U Rijeci se građani još mogu snaći na druge načine, ali u ruralnim, depriviranim područjima, poput Gorskog kotara ili otoka je to mnogo veći problem”, kaže Bressan, ovogodišnji dobitnik nagrade PGŽ za životno djelo, za dugogodišnji angažman u unapređenju obiteljske medicine i primarne zdravstvene zaštite u regiji.

Bressan ističe da su u proteklih desetak godina, koliko upozoravaju na ovaj problem, predali odgovornima u županiji mnogo prijedloga no smatra kako nije učinjeno dovoljno, a ako nešto jest to su bile vatrogasne mjere.

Neki od prijedloga KoHOM-a se odnose na privlačenje mladih osoba s ovog područja na studij medicine, osiguranje radnog mjesta nakon završetka studiranja te povećanja prihoda liječnicima obiteljske medicine.

Bitno je ojačati primarnu zaštitu

Bressan naglašava da 75 posto diplomiranih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci nije s područja županije. Predlaže da se budućim studentima medicine iz PGŽ osigura stipendija u visini minimalne neto place u Hrvatskoj. Nadalje, već tijekom njihova studija se može utvrditi koji liječnici odlaze u mirovinu, tako da se unaprijed pripremi radno mjesto za mlade liječnike odmah nakon studija. Na trećem mjestu je povećanje plaća I materijalnih prava liječnika i medicinskih sestara, jer oni zasad nisu na razini koju obim posla i ozbiljnost struke nalažu.

“Osim potrebe poboljšanja sekundarne i tercijarne, odnosno bolničke zdravstvene zaštite, nužno je ojačati primarnu, jer je ona temelj, a ostale su samo nadgradnja. Ako se odradi više na primarnoj razini, manji je pritisak na bolnice i hitne bolničke prijame”, kaže.

Iz Primorsko-goranske županije odgovaraju da primjenjuju nekoliko mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, čiji je vlasnik i osnivač,

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Vesna Čavar navodi da je među njima sufinanciranje specijalizacija doktora medicine. U proračunu županije osiguran je iznos za specijalizacije u tijeku u županijskim ustanovama Domu zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo i Lječilištu Veli Lošinj. To se odnosi na specijalizacije koje nisu financirane kroz sredstva EU fondova.

Nadalje, sufinancira se stanovanje deficitarnog zdravstvenog kadra, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika, primarno na području Gorskog kotara i kvarnerskih otoka, koji na tom području nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan za stanovanje. PGŽ sufinancira i izgradnju novih stanova za deficitarni kadar u zdravstvu u gradovima Cresu i Krku.

Također ističu kako županija osigurava novac za nadstandard u hitnoj medicinskoj pomoći na Cresu zapošljavanjem novih liječnika, održavanja pripravnosti doktora medicine, te planiraju dodatna sredstva za financiranje naknada za prekovremeni rad po pozivima iz pripravnosti za liječnike zaposlene u Domu zdravlja PGŽ i u privatnim ordinacijama koji odrađuju pripravnost na otocima i u Gorskom kotaru.