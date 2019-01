Plan za Brexit je - propao: Evo što bi se sada moglo dogoditi...

Britanski zastupnici uvjerljivom su većinom u utorak navečer odbacili plan za Brexit premijerke Therese May, izazvavši političku neizvjesnost koja bi mogla dovesti do neuređenog izlaska iz EU-a, pa čak i do povlačenja referendumske odluke iz 2016. o izlasku iz Unije.

Dan nakon povijesnog poraza May u parlamentu, mnogi se pitaju što dalje?

BBC donosi pet mogućih scenarija:

1. Izlazak iz EU bez sporazuma

Ne uspije li se ništa drugo dogovoriti, izlazak iz EU bez ikakvog sporazuma dogodit će se 29. ožujka. No, postoje naznake da će većina zastupnika u parlamentu pokušati zaustaviti takav Brexit koji bi cijelu zemlju odveo u neizvjesnost.

2. Novi pregovori

Vlada ima mogućnost započeti pregovore o novom sporazumu o Brexitu. Za to bi trebalo vremena što znači da bi se primjena Članka 50 trebala odgoditi za najmanje pola godine. Kako bi se ostvario ovakav scenarij, Velike Britanija mora poslati zahtjev EU za novim pregovorima, a odobriti ga moraju sve EU članice. Odbije li EU nove pregovore, Britanci će morati odabrati neku drugu opciju.

Foto: REUTERS TV

3. Novi referendum

Vlada može parlamentu ponuditi raspisivanje novog referenduma. I u tom slučaju Brexit, zakazan za 29. ožujka, morao bi se odgoditi. Zbog britanskih zakona, procedure oko raspisivanja ovakvog referenduma mogu trajati dugo pa bi ljudi na birališta mogli izaći tek za oko dvije godine.

4. Izvanredni izbori

Theresa May može odlučiti kako je najbolji način za prebroditi novonastalu situaciju raspisivanje novih izbora. Takvu odluku moralo bi podržati dvije trećine zastupnika. I ova procedura traje što ponovno znači odgodu ranije zakazanog Brexita.

Foto: REUTERS TV

5. Druge mogućnosti

Europski sud pravde stava je da Velika Britanija može odgoditi primjenu Članka 50 o izlasku iz EU. No, pitanje je hoće li Theresa May "preživjeti" na svojoj funkciji vođe Konzervativaca i britanske premijerke. Čak i ako ne pokrenu postupak njene smjene, postoji mogućnost i da ona da ostavku što će pokrenuti kampanju za novog lidera Konzervativaca. U Britaniji je tako moguć dolazak novog premijera ili premijerke ili uspostava nove vlade. I ovi scenariji, kao i raniji, vjerojatno bi značili odgodu Brexita.

