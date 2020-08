Brinu o više od stotinu djece: 'Sve testiramo, ako virus probije u bolnicu, gotovi smo...'

Ravnateljstvo bolnice, u kojoj borave teško bolesna djeca, ovu je mjeru uvelo još početkom ljeta, kad su krenuli godišnji odmori. Zahvaljujući tome, prošli tjedan je virus otkriven kod dvije djelatnice, kod kuće su

<p>Ravnateljstvo Specijalne bolnice Gornja Bistra, u kojoj boravi više od stotinu djece, uvelo je mjeru testiranja na koronu svih djelatnika i volontera koji se s godišnjeg odmora vraćaju na posao.</p><p>Tako su prošli tjedan, kako doznajemo, otkrili dva slučaja - test je pokazao da su zaražene jedna medicinska i još jedna nemedicinska djelatnica, dok je još jedan zaposlenik zbog kontakata s njima morao u samoizolaciju.</p><p>- Preduvjet za povratak na posao je negativan test i mišljenja sam da bi takva mjera bila dobra za sve zdravstvene ustanove. Za nas svakako, jer su naši pacijenti smješteni na malom prostoru i korona bi se, da ovamo uđe, brzo širila. Kod naše bi djece bilo teško razaznati simptome i situacija ne bi bila dobra - rekao nam je zamjenik ravnatelja bolnice<strong> Ivan Šoštarčić</strong>. Potvrdio je da su dvije djelatnice pozitivne na koronu, ali je ona kod njih otkrivena prije povratka na posao.</p><p>U Gornjoj Bistri borave djeca koja boluju od kroničnih bolesti ili bolesti kojima je dug tijek liječenja te su, radi nemogućnosti pravilnog tretmana u obitelji, smještena u ustanovu.</p><p>Hvalevrijedan potez bolnice u Bistri, koja brine o posebno ranjivoj skupini pacijenata, svakako bi trebale preslikati i druge zdravstvene ustanove, kao i, primjerice, domovi za starije i nemoćne. Zasad je i kod njih obavezno samo mjerenje temperature, no sigurno bi puno više pomoglo i redovito testiranje zaposlenika ili barem testiranje nakon vraćanja s godišnjih odmora.</p><p>Kako je nedavno naglasio i znanstvenik<strong> Ivan Đikić</strong>, ali i drugi stručnjaci, testiranje bi trebalo u cijeloj državi biti obimnije, češće, pa bi onda detektirani bili i asimptomatski slučajevi, oni bez vidljivih simptoma.</p><p>Takvih je, pretpostavlja se, između 15 i 20 posto, i iako još nije utvrđeno mogu li ostalima prenijeti dovoljnu količinu virusa da ih zaraze, predstavljaju potencijalnu opasnost. Kako je na svojem Facebook profilu napisao znanstvenik<strong> Gordan Lauc</strong>, virus u nosu potvrđen PCR testom ne znači da je netko bolestan, i još nije potpuno jasno može li takva osoba širiti koronu u dovoljnim količinama da netko od nje oboli. No osoba koja još nema simptome, a razvit će ih za dva do tri dana, raspršuje veliku količinu virusa i može zaraziti druge.</p><p>Zato bi testiranje zaposlenika u ustanovama po povratku s godišnjih odmora, ali i redovitije, mogla biti dobra mjera za suzbijanje širenja zaraze među najranjivijima. I odgojiteljice u vrtićima s kojima smo razgovarali kažu da ne bi imale ništa protiv toga. Začuđene su, kažu, što se svi pouzdaju samo u mjerenje temperature uoči dolaska na posao, pa i nakon godišnjeg.</p>