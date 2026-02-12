'Briselski ćato' promovirao se u lidera desnice. To je priča i o drugim diplomatima u politici

Andrej Plenković zaradio je hvalospjeve analitičara, komentatora, čak i neovisnih promatrača, svojim ovladavanjem desnicom i neutraliziranjem konkurencije sa stranačke i političke desnice.

Od druženja s Thompsonom, sve do dvostrukih konotacija, podilaženja ustaškim huliganima i nacistima, podrške zabraniteljima, pa i naslovnica desničarskih pamfleta na kojima ga se nekad čerečilo, a sada ga se veliča.

Plenković je tako spasio sebe, ali uništio Hrvatsku. Tako što je retoriku, ideologiju, svjetonazor s desničarske margine dovukao ravno u premijerski ured u Banskim dvorima.

Ćato desničar

Nekad je radikalna desnica pucala na te iste Banske dvore, a sada je ušetala u njih: ne samo kroz koaliciju s Domovinskim pokretom, već i kroz Plenkovićevu transformaciju iz "briselskog ćate" u sponzora, zagovaratelja, a nekad i u glasnika radikalne desnice.

Nekad uglađeni diplomat uvaljao se u desničarsko blato, kako bi se obranio od napada stranačke i političke desnice, od Ivana Anušića i Ivana Penave, ali i zaradio njihovo poštovanje napadima na "histeričnu ljevicu".

Međutim, Plenković je samo učio od najboljih.

Duga je lista karijernih diplomata, izdanaka Ministarstva vanjskih poslova na Zrinjevcu, koji su iz diplomacije uletjeli u političke vode, a onda zaplesali kolo s najcrnjom desnicom.

Zoki desničar

Zoran Milanović, onaj na čijem primjeru Plenković sada uči, ušao je prije dvadesetak godina u SDP i otada vukao stranku i njezine birače prema nacionalističkoj desnici, što je posebno uzelo maha otkako je zasjeo na Pantovčak gdje je odbacio stranačke okove i razmahao se u promociji nacionalističke, suverenističke, antieuropske, antivakserske, antihaške politike.

Milanović je kao šef SDP-a promovirao Franju Tuđmana, forsirao koaliciju s Branimirom Glavašom, a nakon zadnjih parlamentarnih izbora gurao SDP u naručje Domovinskog pokreta. Usput je odbacivao presude Haškog suda, bojkotirao proširenje NATO saveza, potpaljivao antivakserske prosvjede, kritizirao Bruxelels više nego Rusiju...

I cijelo to vrijeme kotirao kao lider liberalne ljevice.

U njegovu obranu može se reći da se Milanović prirodnije osjećao u koži desničara, nego ljevičara, ne samo kroz sve one opjevane načine kojima je izbjegavao sebe nazvati socijaldemokratom.

Kolinda s desnicom

Ali može li se to reći za Kolindu Grabar Kitarović?

Bivša djelatnica MVPEI-ja i Sanaderova ministrica, pa onda i veleposlanica, predstavljala je liberalnu struju u HDZ-u sve dok se po povratku iz NATO saveza nije ukrcala na vlak s Tomislavom Karamarkom i njegovom desničarskom, paraobavještajnom bratijom, a njezina notorna inauguracija na Markovu trgu izgledala kao haška ili Uskokova tjeralica, uz gomilu postrojenih huškača, ustašofila, notornih desničara.

Nekad uglađena, briselska, diplomatkinja dala je pokriće šatoraškoj, pučističkoj Hrvatskoj.

A onda, u kampanji za drugi mandat pokorila se Plenkovićevoj struji, oribala od desničarskog taloga, ispeglala imidž, obećala Hrvatima plaću od 8000 tisuća eura i izgubila izbore.

Sada se opet u javnosti promovira kao neovisna, liberalna, feministička intelektualka.

Jandrokovićev ZDS

A sličnu transformaciju prolazio je i Gordan Jandroković, bivši ministar vanjskih poslova zadužen za dovršetak pregovora o ulasku u Europsku uniju, koji je tvrdio da je ZDS "ustaški pozdrav koji za njega ima negativnu konotaciju", a sad u Hrvatskom saboru dozvoljava da se ZDS koristi praktički kao poštapalicu.

I tu je, naravno, aktualni ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, otac bivšeg komunista, a sada glavni promotor klerikalnog nacionalizma.

Zašto upravo diplomati gacaju po najdubljem i najžitkijem desničarskom kalu?

Zato što su to vrlo često oportunisti bez ikakvih svojstava koji se prilagođavaju svakoj politici, trendu, dominantnoj ideologiji, političkim vjetrovima ili okolnostima koje mogu biti korisne za njihovu karijeru.

Mogu što treba

Pa tako mogu biti šefovi ljevičarskih stranaka i nastupati kao desničari. Mogu biti briselski ćate i ustaški sponzori. Mogu se jednako udvarati Europejcima, kao i zadriglim desničarima. Mogu govoriti na svim jezicima: europskim, antifašističkim, ustavnim, ustaškim, huškačkim...

Provala diplomata u visoku politiku, možda agresivnija od provale liječnika, nailazila je na odobravanje javnosti i medija zato što su školovani diplomati dolazili s manirima, retorikom, s artikuliranim rečenicama, sa znanjem stranih jezika, iskustvom iz diplomacije, čime su mogli zadiviti birače i zavarati medije.

Ivo Sanader bio je zamjenik ministra vanjskih poslova. Zoran Milanović promovirao se kao SDP-ov odgovor na Sanadera.

No više od svega, diplomate u politici odlikovala je prilagodljivost.

S kim god treba

Diplomatska karijera obično se gradi na dobivanju veleposlaničkih mandata i napredovanju u sustavu, neovisno o političkoj garnituri koja dominira diplomacijom, a to se onda prelijeva i na političku scenu.

Sad su na strani Europe, sad na strani Rusije. Malo se slikaju s Putinom i guraju uz Trumpa, malo figuriraju kao liberali. Malo osuđuju ZDS, malo ga promoviraju. Malo su na meti ekstremističke desnice, malo od te desnice uzimaju autogram. Malo se dive Slobodanu Praljku.

I sve je to obilježeno oportunizmom, konformizmom i nadasve cinizmom. Žrtvuju vrijednosti, moral i etiku, a nekad i Ustav i čitavu državu, na oltaru vlastite karijere i osobnog probitka.

Kontaminacija politike

Nažalost, to su osobe koje dominiraju hrvatskom politikom, kreiraju vanjsku i domaću politiku, promoviraju vrijednosti u društvu, figuriraju kao lideri, a nekome i uzori. I tako kontaminiraju čitavu političku scenu.

Plenković je sad glavni desničar, kao što je Milanović osvajao simpatije desnice, Jandroković je desničarski štitonoša, baš kao i Grlić Radman, a Grabar Kitarović hvali JD Vancea, Trumpova potpredsjednika i europskog neprijatelja, kao "vrlo ugodnog sugovornika, pristojnog, nasmiješenog i neposrednog". Baš kao što je bila fascinirana i Vladimirom Putinom.

A njihov nekadašnji šef Mate Granić upravlja politikom Andreja Plenkovića. Oni očito znaju odakle vjetar puše.