Britanac koji je ostavio suprugu zbog Ukrajinke: 'Vrijeđaju je i prijete, govore o deportaciji'

Britanac Tony Garnett (29), oženjeni otac dvoje djece, šokirao je svoju obitelj, ali i javnost kada je ostavio svoju partnericu i djecu zbog ukrajinske izbjeglice Sofije Karkadim (22). Ona je u svibnju pobjegla iz Ukrajine te stigla kod Garnetta, no privremeni smještaj ubrzo se pretvorio u fatalnu ljubavnu vezu.

Kada je Garnettova sada već bivša partnerica Lorna naredila Sofiji da ode, optuživši je da podilazi njezinom suprugu, nije očekivala da će za Ukrajinkom otići i njezin suprug.

Zaljubljeni zaštitar je za The Sun rekao da su on i njegova nova ljubav izazvali bujicu zlostavljanja na internetu do te mjere da neki ljudi prijete da će pokušati deportirati Sofiju.

- Javnost nema pojma. Mene osobno malo toga inače dira, ali Sofiju vrijeđaju, ljudi je nazivaju razaračicom domova, pričaju o peticijama za njezino deportiranje- ispričao je Garnett također otkrivši da je odustao od smjenskog rada kako bi postao Sofijin skrbnik s punim radnim vremenom nakon što je djelomično oslijepila nakon operacije oka.

Naglasio je kako Sofijin dolazak u njihovu kuću nije bio taj koji je presudio njegovoj vezi s Lornom, jer je kaže, ona već dugo bila na klimavim nogama.

- Priča nije išla, mi smo se upoznali i onda sam se tek tada odlučio iseliti. Bez obzira na nju, namjeravao sam otići jer mi je bilo dosta Lorne koja je od početka bila protiv Sofije- kazao je za Metro Garnett, koji je i vlasnik zaštitarske tvrtke.

Inače, Sofija je na putu prema Ujedinjenom Kraljevstvu u Njemačkoj pretrpjela infekciju oka i zbog toga se sada suočava sa šestomjesečnim oporavkom od operacije.

Ona se također oglasila o svojoj vezi naglasivši kako nije 'razaračica brakova' te da nikoga nije prisilila ni na što.

U nedavnoj objavi na svojoj Instagram stranici IT djelatnica iznijela je ono što je smatra da je važno o cijeloj aferi. Rekla je da je Garnettova odluka da napusti svoju dugogodišnju partnericu bila 'svjesna i promišljena'.

- Prvo što želim reći je da nisam nikoga ukrala od obitelji. Bila je to njegova svjesna i promišljena odluka, odluka 29-godišnjeg muškarca koji se ima pravo zaljubiti, ima pravo biti sretan i ima pravo birati s kim će biti. Druga stvar koju želim obraditi je koncept ‘žutog tiska‘. Zar stvarno mislite da netko može biti otet od sretne obitelji u 10 dana? Anthony i ja smo dobro. Stoga, onima koji su me podržavali od samog početka i znali da iza svakog mog postupka stoji nešto stvarno i prekrasno - hvala. Ostalima - biti ćete razočarani svojim prosudbama- napisala je Sofija.

U međuvremenu, Lorna Garnett izjavila je za The Sun kako vjeruje da je Sofija od samog početka ciljala na njezinog muškarca.

- Nije marila za pustoš koja je ostala iza nje. A meni se u samo dva tjedna život iz temelja promijenio- izjavila je Lorna otkrivajući kako je na prvu bila rezervirana prema suprugovoj ideji da prime neku izbjeglicu u svoj dom. Na kraju je zaključila kako je to ipak ispravno kada je na vijestima vidjela zastrašujuću situaciju u Ukrajini.

- Odlučila sam da je prava stvar nekome dati krov nad glavom i pomoći. I ovako mi se Sofija odužila što sam joj pružila dom- kazala je Lorna.

