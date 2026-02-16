Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Župan očito odugovlači i kupuje vrijeme. Pogoduje investitoru i bojimo se da se pravnim manevrima i dalje ide na to da izgubimo svoju zemlju iako je Ministarstvo utvrdilo da su dozvole nezakonite. Sve je to običnom čovjeku pravno komplicirano i zamršeno, a nemamo nikakve informacije i udaramo u zatvorena vrata – kaže nam to jedna od vlasnica zemljišta pored Zaboka (podaci poznati redakciji).

Ona je jedna od stotina obitelji u Zaboku i Pregradi na čijem zemljištu se trebaju graditi ogromne sunčane elektrane investitora Dubravka Posavca. Na temelju lokacijskih dozvola koje je izdala Krapinsko-zagorska županija koju vodi SDP-ov Željko Kolar, Posavčeve tvrtke su pokrenule i izvlaštenje privatnog zemljišta za elektrane, što je izazvalo revolt stanovništva. Nakon upita 24sata, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i imovine je provelo nadzor prvo nad pet dozvola za sunčane elektrane, a zatim za još dvije. I utvrdili su da su dozvole izdane – protuzakonito! Bez dozvola ne bi trebalo biti niti izvlaštenja, ali županija koju vodi Kolar dosad nije poslušala upute Ministarstva koje je završilo nadzor prije više od dva mjeseca.

Iako je župan tvrdio da nalaze ministarstva ne skriva, nije ih nikada objavio, a niti su gradovi Zabok i Pregrada čiji gradonačelnici su stali na stranu građana dobili te nalaze. 24sata su došla do nalaza za pet zabočkih elektrana i u cijelosti ih objavljujemo na kraju ovog teksta.

Foto: 24sata

Kada se zbroji površina za svih sedam solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi za koje su dozvole izdane nezakonito, radi s o površini od 1,1 milijun četvornih metara. To je otprilike površina 160 nogometnih igrališta, dva zagrebačka parka Bundek ili trećina park šume Marjan u Splitu. Skoro sve to zemljište bi privatni investitor prilično jeftino izvlastio od obitelji koji su vlasnici.

I ne radi se ovdje samo o Zagorju, zakoni koje je donijele HDZ-ove Vlade su zadnjih godina to omogućili za ulaganja u obnovljive izvore. Još jesenas nam je rečeno da će se oni mijenjati kako privatni investitori ne bi mogli izvlastiti tuđu zemlju za svoje projekte, ali zasad te izmjene nisu puštene u proceduru.

Platili im odvjetnika

Grad Pregrada je s vlasnicima zemljišta pokrenuo obnovu postupka protiv dozvola na svom području, ali Županija ih je odbila. A zatim je Ministarstvo poništilo to odbijanje i nakon što je utvrdilo nezakonitosti, naredilo je Županiji da provede postupak i poništi dozvole. Županija to ni nakon dva mjeseca nije učinila.

U Zaboku je grad financirao odvjetnika koji je pomogao oko 70 građana koji se izvlašćuju da za elektrane po istom obrascu obnove postupak. Županija zasad nije uzela u proceduru te zahtjeve. Samo je privremeno obustavila izvleštenje. Također, prema nalazima koje imamo, Ministarstvo je upozorilo Županiju da može pokrenuti i postupak za povredu službene dužnosti protiv onoga tko je izdao dozvole. Niti to nije učinjeno.

To nam je potvrdio i župan Željko Kolar u svom odgovoru. On kaže da čeka još dodatna mišljenja prije nego bilo što poduzme. Kaže da je dobio očitovanja pročelnice čiji ured je izdao dozvole, ali da čeka još neka tumačenja.

- Angažiran je odvjetnički ured koji je izradio pravno mišljenje-osvrt na postupke izdavanja lokacijskih dozvola i daljnje postupanje. Na isto je Županija uputila dodatna pitanja te se konačno očitovanje očekuje tijekom ovo tjedna. Od Ministarstva gospodarstva, zatraženo je i dobiveno mišljenje po pitanju energetskih odobrenja. Zaprimljeno mišljenje nije se u potpunosti i precizno referiralo na postavljeno pitanje, slijedom čega je ono dodatno precizirano te ponovno dostavljeno Ministarstvu na očitovanje – odgovorio nam je Kolar.

Niti će nekoga kažnjavati, niti provoditi naputke ministarstva i obnoviti postupak izdavanja dozvole, niti će biti izvlaštenja dok sve to traje, potvrdio nam je župan.

Županija nam je na početku tvrdila da su sve dozvole izdane zakonito, a kada je Ministarstvo utvrdilo suprotno, sada očito pokušava osporiti taj nalaz. Da nije tako, već bi mogao provesti obnovu postupka i poništiti izdane dozvole, a oni koji su izdali dozvole bi snosili sankcije.

Nisu imali uvid

Ministarstvo je utvrdilo da dozvolama nedostaje ključni dokument koje su morale imati – energetsko odobrenje. Ali su utvrdili i niz zakonskih povreda iz kojih je jasno da Županija nije omogućila građanima da imaju osnovni uvid što se događa. Zato vlasnici i zemljišta ostali šokirani kada su lani počeli primati obavijesti da će ih privatni investitor izvlastiti. I postupak izvlaštenja provodi Županija.

Tako se u nalazu Ministarstva navod da su protivno pravilima formirane građevinske čestice, pa su čak uključili i zemljište za javne ceste. A onda utvrđuju i koliko se sve skrivalo. Županija nije pozvala vlasnike na uvid u predmet iako su to morali, nije čak ni javno objavilo spis predmeta kako bi građani mogli dati primjedbe. Kada su izdali lokacijsku dozvolu nisu je objavili, a niti je dostavili resornom ministarstvu, što je sve kršenje zakona, utvrdilo je Ministarstvo.

HDZ-ov gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić nam kaže da se u njihovu slučaju radi o plodnom zemljištu koje žele sačuvati i očekuje da Kolar posluša naputak i poništi dozvole.

- Moja poruka mu je jednostavna: Ako već trošiš novac građana ove županije na odvjetničke timove, onda ih troši tako da ti odvjetnici pomognu građanima, a ne investitoru – kaže nam Vukmanić.

Gradonačelnica Zaboka je SDP-ova Valentina Đurek, u stranačkoj hijerarhiji joj je Kolar nadređeni, ali i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je rekao ranije da župan sve treba objasniti i da je on "za pravicu".

Đurek nam kaže da osim što su SDP i Možemo podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti izvlaštenja, odvjetnici su napravili obrasce za građane na kojima mogu tražiti obnovu postupka za dozvole. I da je dosad to učinilo 70-ak građana.

- Investitoru su i za elektrane Zabok 1 i 2 istekle dozvole i tražio je produženje. Mi smo to prošli tjedan odbili i poslali smo Županiji. Ako oni to potvrde, onda je gotovo za te dvije elektrane i neće biti izvlaštenja, a u suprotnom idemo na Upravni sud – kaže Đurek.

Iz resornog Ministarstva nam kažu da dosad nisu dobili nikakvu obavijest Županije što su učinili po napucima koji su im izdani. Kažu da sve prate, ali da se zasad nemaju ovlasti miješati u postupke i pisati novčane kazne.

Ogromni projekt je rascjepkan

Samo obuhvat pet solarnih elektrana pored Zaboka je površine 959.000 četvornih metara, što je ekvivalent 137 nogometnih igrališta. Iako bi bilo logično da se radi o jednom projektu, on je namjerno rascjepkan kako se ne bi morala raditi studija utjecaja na okoliš i tražiti građevinska dozvola. Veliku većinu zemlje treba izvlastiti.

Nalaz Nadzora_Ministarstvo Graditeljstva_Solarne Elektrane_Zabok 1 i 2

Nalaz Nadzora_Ministarstvo Graditeljstva_Solarne Elektrane_Zabok 3, 4 i 5