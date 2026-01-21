Obavijesti

MEĐUNARODNI ODNOSI

Britanci pišu da se Kanada sprema na rat sa SAD-om: Čeka ih mudžahedinska taktika

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Reuters/Wikimedia Commons

Kanadska vojska radi na evaluaciji taktika nakon što je podivljali Trump rekao da želi anektirati njihov teritorij

Poznati engleski The Telegraph objavio je bombastičan naslov 'Kanada se sprema na rat sa SAD-om'. Kanadska vojska radi na evaluaciji taktika nakon što je podivljali Trump rekao da želi anektirati njihov teritorij.

Planovi koji isključuju novačenje vojnika označavaju prvi put u 100 godina da se Ottawa ozbiljno suočava s mogućnošću napada susjeda na svojoj južnoj granici. Prema izvješću u kanadskim novinama The Globe and Mail, kanadski generali kažu da bi se zemlja morala okrenuti nekonvencionalnom ratovanju zbog ogromne moći SAD-a.

Model predviđa da bi zemlja mogla primijeniti taktike slične onima koje su afganistanski mudžahedini koristili protiv SAD-a tijekom okupacije Afganistana, poput izvođenja zasjeda u stilu ‘udari i pobjegni‘ od strane vojnika i naoružanih civila.

Dronovi bi u tom scenariju navodno mogli igrati ulogu u nanošenju maksimalnog broja žrtava američkim vojnicima koji okupiraju zemlju, baš kao što su to učinile ukrajinske trupe protiv Rusije.

Model naglašava kako se, pod Trumpovim predsjedništvom, Amerika udaljava od svoje uloge predvodnika zapadnih saveza, što je bila od kraja Drugog svjetskog rata. Međutim, model je jasno pokazao da je izuzetno malo vjerojatno da će Sjedinjene Države napasti svog sjevernog susjeda.

Mark Carney, kanadski premijer, rekao je u utorak da je došlo do "pukotine" u svjetskom poretku nakon što je Trump zatražio preuzimanje Grenlanda. Trump je više puta rekao da bi želio da Kanada bude dio SAD-a, ismijavajući Carneyjevog prethodnika, Justina Trudeaua, kao "guvernera velike države Kanade" i šaleći se da je Kanada "51. američka država".

