NATO VJEŽBE

Kanada razmatra slanje vojnika na Grenland zbog napetosti

Piše HINA,
Kanada razmatra slanje vojnika na Grenland zbog napetosti
Premijer Carney odlučuje hoće li mali kontingent sudjelovati u NATO vježbama dok SAD prijeti preuzimanjem Grenlanda

Kanada razmatra hoće li poslati mali kontingent vojnika na Grenland koji bi sudjelovao u vojnim vježbama NATO saveza, rekao je u ponedjeljak izvor upoznat s tim pitanjem.

Vojni dužnosnici predstavili su vladi planove za operaciju i čekaju odluku premijera Marka Carneyja, rekao je izvor koji je zatražio anonimnost zbog osjetljivosti teme.

Carneyjev ured odbio je komentirati vijest.

Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti Grenland predstavljaju izazov za Carneyja, koji želi pokazati solidarnost s europskim saveznicima a da se ne zamjeri Trumpu.

"Zabrinuti smo zbog ove eskalacije, da budem potpuno jasan. Uvijek ćemo podržavati suverenitet i teritorijalni integritet zemalja, gdje god one bile", rekao je Carney novinarima u Dohi u nedjelju.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
