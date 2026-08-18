Britanci poginuli u Grčkoj na medenom mjesecu: 'Helikopter se srušio, nije ostalo baš ništa'

Britanski par na medenom mjesecu poginuo je zajedno s pilotom u padu privatnog helikoptera na popularnom grčkom otoku Sifnosu. Tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer, kada se privatni helikopter srušio i zapalio samo trenutak prije planiranog slijetanja.

Privatni helikopter Bell 206 poletio je iz Markopoula u Atici, a na Sifnos je trebao sletjeti oko 18:15. Neposredno prije slijetanja u području Tholos, letjelica se srušila. Sigurnosna kamera zabilježila je dramatične trenutke pada, prikazujući helikopter kako se nekontrolirano vrti oko svoje osi prije nego što se strmoglavio na tlo i eksplodirao. Svjedoci su izjavili da su čuli neuobičajeno glasan zvuk i vidjeli dim iz letjelice, što upućuje na mogući mehanički kvar. Gusti crni dim nadvio se nad popularnom turističkom destinacijom nakon što se oglasio alarm koji se čuo diljem otoka.

Foto: HANDOUT

"Nije ostalo ništa, bezoblična masa"

Spasilačke ekipe zatekle su stravičan prizor. Pad je izazvao požar koji je zahvatio okolno raslinje, no vatrogasci su ga brzo stavili pod kontrolu. Od helikoptera, kako je opisao zamjenik gradonačelnika Sifnosa Manolis Fountoulakis, nije ostalo gotovo ništa. Dva tijela pronađena su unutar pougljenjene olupine, dok je treće tijelo pronađeno nekoliko metara dalje, što sugerira da je jedna osoba možda pokušala iskočiti neposredno prije pada. Fountoulakis je potvrdio da je jedna žrtva bila "potpuno pougljenjena".

Foto: HANDOUT

​- Vidio sam bezobličnu masu, jer od helikoptera nije ostalo gotovo ništa. Unutra su morala biti dva pougljenjena tijela - izjavio je zamjenik gradonačelnika za lokalne medije.

Žrtve su iskusni pilot i mladi par

Žrtve nesreće su britanski mladenci Alexander Cromie i Marie Ebert te iskusni grčki pilot Giorgos Raikos, bivši vojni pilot i otac troje odrasle djece. Grčke zrakoplovne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile točan uzrok ove nesreće, a britanski Foreign Office ponudio je konzularnu pomoć obiteljima.

