Britanci su od nas tražili pomoć: Hrvatski Interpol bio je uključen u potragu za Madeleine McCann

Istraga oko sad osumnjičenog zlostavljača djece, Nijemca Christiana Bruecknera (43), širi se pa je tako njemačka policija otkrila da su 2016. pretražili njegovo imanje u okrugu Börde u saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt

<p>Nestanak trogodišnje <strong>Madeleine McCann</strong> uzbunio je 2007. britanski Interpol te su poslali hitni dopis i hrvatskoj policiji u kojoj ih traže za pomoć.</p><p>Tad, ali i kasnijih godina željeli su provjeriti određene DNK profile ljudi koje su izuzeli tijekom istrage. Pokušali su naći potencijalne otmičare, ako su slučajno ranije ulovljeni, no takvih podataka nije bilo u našim bazama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Novi osumnjičeni za nestanak Madeleine McCann</strong></p><p>- Istraga nestanka djece tog uzrasta je uvijek veliki problem jer su u tim godinama djeca jako slična i ima puno zabuna. Ljudi u najboljoj namjeri dojavljuju viđenja, no to često nije to dijete. To što se ide na DNK kao dokaz je najbolji i najsigurniji način da se utvrdi je li to pravo dijete - kaže naš najpoznatiji bivši policajac i tragač za nestalima <strong>Branko Lazarević</strong>. </p><p>Dodao je da svakako treba uzeti DNK osumnjičenika kako bi jednom, kad nađu djevojčicu, živu ili mrtvu, dokazali je li bila u kontaktu s uhićenim.</p><p>Istraga oko sad osumnjičenog zlostavljača djece, Nijemca <strong>Christiana Bruecknera</strong> (43), širi se pa je tako njemačka policija otkrila da su 2016. pretražili njegovo imanje u okrugu Börde u saveznoj pokrajini <strong>Sachsen-Anhalt</strong>. </p><p>Bili su u potrazi za nestalom <strong>Inge Gehricke</strong> (5). Kako piše Bild, na zapuštenom imanju punom smeća iskopali su četiri rupe i u njima pronašli životinjske kosti, dječju pornografiju i odjeću. Njemački policajci su ovih dana kontaktirali i obitelj Hasse, čiji je 6-godišnji sin René nestao 21. lipnja 1996. u Portugalu. </p><p>Oni su ljetovali u mjestu Aljezur, koje se nalazi 30-ak kilometara od Praia da Luza, gdje je nestala Madeleine. Osumnjičeni Brueckner u Portugal se doselio 1995., kad je imao 18 godina. Policija je tijekom rekonstrukcije Renéova nestanka smatrala kako se otišao kupati u ocean te se utopio. Obitelj to nikad nije prihvatila.</p>