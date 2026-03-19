SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

Najnovije vijesti s Bliskog istoka potvrdile su ono što se dugo smatralo gotovo nemogućim - američki "nevidljivi" borbeni zrakoplov F-35 pogođen je tijekom borbenih operacija i prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što su ga, kako se vjeruje, pogodili Iranci, rekla su dva izvora za CNN. Iako je zrakoplov, čija se vrijednost procjenjuje na više od 80 milijuna dolara po komadu, pretrpio oštećenja od, kako se pretpostavlja, iranske protuzračne vatre, pilot ga je uspio sigurno prizemljiti.

Ovaj incident, prvi takve vrste, dogodio se samo nekoliko tjedana nakon što je F-35 ispisao povijest na suprotan način. Naime, početkom ožujka izraelski F-35I "Adir" izveo je prvo zračno obaranje zrakoplova s posadom u povijesti tog tipa, srušivši iranski Yak-130 iznad Teherana. 

Leteći kompjuter skriven od radara

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije. Njegova ključna karakteristika je stealth tehnologija, odnosno smanjena radarskih vidljivost. To se postiže kombinacijom specifičnog oblika trupa, s oštrim rubovima koji raspršuju radarske valove, i posebnih materijala koji ih upijaju.

Cilj nije biti potpuno nevidljiv, već se na neprijateljskom radaru pojaviti kasno i kao objekt veličine ptice, dajući pilotu presudnu prednost za "prvi pogled, prvi hitac, prvo obaranje". No, ono što F-35 zaista izdvaja jest njegova uloga na nebu.

Zahvaljujući sustavu senzorske fuzije, zrakoplov prikuplja ogromnu količinu podataka iz različitih izvora - vlastitog naprednog radara, infracrvenih kamera raspoređenih po cijelom trupu i elektroničkih sustava za detekciju. Sve te informacije spaja u jedinstvenu, lako razumljivu sliku bojišnice koju dijeli s prijateljskim snagama na zemlji, moru i u zraku.

Time F-35 nije samo lovac, već i zapovjedno-izviđačko čvorište koje u realnom vremenu usmjerava napade i daje saveznicima neviđenu situacijsku svijest. Upravo je ta sposobnost dokazana u nedavnim operacijama nad Iranom gdje su F-35 lovci koordinirali napade i neutralizirali protuzračnu obranu, otvarajući put starijim generacijama zrakoplova.

Kaciga od 400.000 dolara i pogled kroz avion

Unutar kokpita F-35 ne postoji klasični head-up zaslon (HUD) na koji su piloti navikli. Umjesto toga, svi ključni podaci o letu, ciljevima i stanju sustava projiciraju se izravno na vizir pilotove kacige, koja košta oko 400.000 dolara.

No, to nije sve. Zahvaljujući Distribuiranom sustavu otvora blende (DAS), mreži šest infracrvenih kamera postavljenih po cijelom zrakoplovu, pilot doslovno može "gledati kroz pod" aviona. Okretanjem glave slika s vanjskih kamera prikazuje se na viziru, pružajući mu potpunu sferičnu vidljivost od 360 stupnjeva, danju i noću.

Iako ga službeno zovu Lightning II (Munja II), američki piloti su mu nadjenuli neslužbeni nadimak "Panther" (Pantera). U Izraelu, koji je prvi koristio ovaj zrakoplov u borbi, nosi naziv "Adir", što na hebrejskom znači "Moćni".

Ta moć dolazi iz motora Pratt & Whitney F135, najsnažnijeg mlaznog motora ikad ugrađenog u jedan lovački zrakoplov, koji mu omogućuje postizanje brzine od oko 1,6 Macha (preko 1.900 km/h).

Kako bi zadovoljio potrebe različitih grana vojske, F-35 dolazi u tri glavne varijante. F-35A je standardna verzija za zračne snage s konvencionalnim polijetanjem i slijetanjem. F-35B, namijenjen marincima, posjeduje sposobnost kratkog polijetanja i vertikalnog slijetanja (STOVL), što mu omogućuje djelovanje s kraćih uzletno-sletnih staza i amfibijskih brodova.

Na kraju, tu je i F-35C, verzija za mornaricu, prilagođena operacijama s velikih nosača zrakoplova, s ojačanim stajnim trapom i većim, sklopivim krilima radi lakšeg skladištenja. Svaka verzija zadržava temeljnu nevidljivost i naprednu elektroniku, dok naoružanje nosi u unutarnjim spremnicima kako ne bi narušila svoj radarski odraz.

U misijama gdje nevidljivost nije prioritet, F-35 može nositi dodatno naoružanje na vanjskim nosačima, prelazeći u takozvani "beast mode" (način zvijeri) s maksimalnom vatrenom moći.
 

