Britanija će priznati Palestinu!

Velika Britanija će u nedjelju priznati palestinsku državu unatoč pritisku SAD-a i obitelji talaca koje drži Hamas. Britanski premijer Keir Starmer u srpnju je najavio da će Britanija priznati Palestinu u rujnu ako se situacija u Gazi ne poboljša.

BBC javlja da su Starmer i ministri u njegovoj vladi zaključili da se situacija na terenu zadnjih tjedana pogoršala i objavit će priznanje Palestine u nedjelju popodne.

Uz nastavak vojne ofenzive i humanitarne krize u Gazi, gdje vladaju očaj i glad, britanska vlada uznemirena je planovima o ubrzanju gradnje izraelskih naselja na Zapadnoj obali, što se moglo uništiti svaku nadu u rješenje o dvjema državama.

Priznanje Palestine velika je promjena u britanskoj vanjskoj politici nakon što je nekoliko prijašnjih vlada bilo stava da bi priznanje trebalo doći u sklopu cjelovitog mirovnog sporazuma. Aktualni britanski ministri tvrde da imaju moralnu odgovornost djelovati kako bi se održala nada u dugoročni mirovni sporazum.

Najavljeno priznanje kritizirali su vodeći američki političari, koji su upozorili da bi to osnažilo Hamas i ugrozilo sigurnost Izraela.

Čelnici republikanaca u Kongresu, uključujući predsjednicu njihova kluba zastupnika Elise Stefanik i senatora Ricka Scotta, poslali su pismo Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi, Australiji i drugim ključnim zemljama koje su najavile priznanje Palestine.

"Ovo je nepromišljena politika koja potkopava izglede za mir“, napisali su Stefanik i Scott.

„Postavlja opasan presedan da je nasilje, a ne diplomacija, najsvrsishodnije sredstvo terorističkim skupinama poput Hamasa za ostvarenje njihovih političkih ciljeva.“

Tijekom svog državnog posjeta Velikoj Britaniji, američki predsjednik Donald Trump rekao je da se"ne slaže s premijerom“ oko priznanja Palestine.

Skupina obitelji talaca otetih u napadu 7. listopada upozorila je da bi priznanje moglo omesti napore da ih se oslobodi. U otvorenom pismu Starmeru napisli su: "Vaša žalosna objava namjere Ujedinjenog Kraljevstva da prizna palestinsku državu na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda dramatično je zakomplicirala napore da se naši voljeni vrate kući.

"Hamas je već proslavio tu odluku kao pobjedu i prekršio sporazum o prekidu vatre".

"Pišemo vam s jednostavnom molbom - ne poduzimajte ovaj korak dok naši voljeni ne budu kod kuće i u našem zagrljaju."

Starmerovu odluku kritizirali su i britanski oporbeni konzervativci i čelnik reformističke stranke Nigel Farage.