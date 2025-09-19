Palestinski predsjednik UN-u će se obratiti videopozivom

Palestinski predsjednik Mahmud Abas trebao bi se sljedeći tjedan videovezom obratiti Općoj skupštini UN-a, nakon što su mu Sjedinjene Države uskratile vizu za ulazak u zemlju.

Nakon što je 145 od ukupno 193 članice podržalo prijedlog u petak, Abas bi se videopozivom trebao priključiti općoj debati sljedeći četvrtak, a potom i konferenciji o rješenju o dvije države u ponedjeljak.

SAD su povukle vize za Abasa i desetke predstavnika Palestinske samouprave (PA) te su rekle da neće izdati novu dokumentaciju, rekavši da se PA nije dostatno distancirao od terorizma.

U skladu s poveljom UN-a, Sjedinjene Države imaju obvezu izdati vize svim predstavnicima koji žele doputovati u sjedište UN-a na Manhattanu.

Obično je samo čelnicima vlada dopušteno da se obrate u općoj debati.