SLJEDEĆI TJEDAN

Palestinski predsjednik UN-u će se obratiti videopozivom

Palestinski predsjednik UN-u će se obratiti videopozivom
SAD su povukle vize za Abasa i desetke predstavnika Palestinske samouprave (PA) te su rekle da neće izdati novu dokumentaciju, rekavši da se PA nije dostatno distancirao od terorizma

Palestinski predsjednik Mahmud Abas trebao bi se sljedeći tjedan videovezom obratiti Općoj skupštini UN-a, nakon što su mu Sjedinjene Države uskratile vizu za ulazak u zemlju.

Nakon što je 145 od ukupno 193 članice podržalo prijedlog u petak, Abas bi se videopozivom trebao priključiti općoj debati sljedeći četvrtak, a potom i konferenciji o rješenju o dvije države u ponedjeljak.

SAD su povukle vize za Abasa i desetke predstavnika Palestinske samouprave (PA) te su rekle da neće izdati novu dokumentaciju, rekavši da se PA nije dostatno distancirao od terorizma.

U skladu s poveljom UN-a, Sjedinjene Države imaju obvezu izdati vize svim predstavnicima koji žele doputovati u sjedište UN-a na Manhattanu.

Obično je samo čelnicima vlada dopušteno da se obrate u općoj debati.

