NAKON PODRŠKE SAD-A

Izrael je zaprijetio: Napast ćemo grad Gazu 'neviđenom silom', stanovništvo neka se evakuira

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Izraelska vojska u petak je objavila da će napasti grad Gazu "neviđenom silom", pozivajući stanovništvo na evakuaciju s tog područja na kojem provodi svoju veliku ofenzivu koju međunarodna zajednica kritizira.

Na krilima podrške SAD-a, Izrael je u utorak najavio početak kopnene i zračne vojne kampanje u Gazi na sjeveru te enklave, kako bi uništio palestinski islamistički pokret Hamas, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat u Pojasu Gaze.

"Izraelske snage nastavit će svoje operacije neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija", rekao je pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, pozivajući stanovništvo na evakuaciju grada.

No stanovnici svjedoče da je situacija kaotična.

"Nemamo kamo otići", rekla je za AFP Um Mohamed al-Hatab, Palestinka iz izbjegličkog kampa Šati na zapadu grada Gaze.

„Moje sedmero djece i ja još uvijek živimo u šatorima na zapadu grada nakon što je okupacija (Izrael) bombardirala našu kuću“, dodala je.

„Ne bojim se smrti, bojim se za svoju djecu“, rekla je 34-godišnja Layla Azzam, koja živi sa svoje troje djece u Tel al-Havi na jugu Gaze. „Nemamo čak ni šator.“

UN je procijenio da je broj ljudi koji su živjeli u Gazi i okolici krajem kolovoza bio oko milijun. Izraelska vojska u petak je priopćila da je „480.000“ ljudi pobjeglo iz tog područja.

