NAKON IRANSKOG NAPADA

Britanija nije sigurna hoće li poslati ratni brod na Cipar

Piše HINA,
Britanija nije sigurna hoće li poslati ratni brod na Cipar
Foto: Yiannis Kourtoglou

Bespilotna letjelica pogodila britansku zračnu bazu, London razmatra slanje razarača HMS Duncan, dok Francuska planira obrambene sustave

Admiral

Velika Britanija još nije odlučila hoće li poslati ratni brod radi obrane svoje zračne baze na Cipru, kazao je izvor upućen u to pitanje u utorak, nakon što je list Times objavio da su ministri raspravljali o toj mogućnosti. Bespilotna letjelica iranske proizvodnje je pogodila pistu vojne baze u Akrotiriju rano u ponedjeljak. London je rekao da je Iran gađao britanske ciljeve. Prema izvješću Timesa, u kojem se citiraju tri izvora, ministar obrane John Healey se u utorak sastao s višim vojnim dužnosnicima s kojima je raspravljao o slanju razarača HMS Duncan u regiju.

OGLASILE SE I SIRENE VIDEO Iranski dron pogodio britansku zračnu bazu na Cipru: Zatvorili škole, evakuirali ljude
VIDEO Iranski dron pogodio britansku zračnu bazu na Cipru: Zatvorili škole, evakuirali ljude

Ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom o tom izvješću.

Ciparska novinska agencija (CNA) je ranije u utorak objavila da Francuska namjerava na Cipar poslati sustave za obranu od balističkih projektila i dronova.

