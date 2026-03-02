VIDEO Iranski dron pogodio britansku zračnu bazu na Cipru: Zatvorili škole, evakuirali ljude

Cipar je podigao stupanj pripravnosti na najvišu razinu nakon što je britanska zračna baza RAF Akrotiri na jugu otoka pogođena u napadu dronom, što je izravna posljedica eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Vlasti su odmah zatvorile škole u blizini vojnih instalacija i započele evakuaciju neesencijalnog osoblja i njihovih obitelji, dok je lokalnom stanovništvu naređeno da potraži zaklon. Ovaj incident, prvi takve vrste u gotovo četrdeset godina, uvukao je mediteranski otok u vrtlog regionalnog rata.

Bespilotna letjelica pogodila pistu

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, oko ponoći po lokalnom vremenu, kada je bespilotna letjelica pogodila vojne objekte unutar baze Akrotiri, strateški važne točke za britanske i savezničke operacije na Bliskom istoku.

Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides potvrdio je da se radilo o dronu tipa Shahed, iranske proizvodnje, koji je prouzročio manju materijalnu štetu. Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da u napadu nije bilo žrtava. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi agencija Reuters, obrambeni sustavi baze presreli su i drugu letjelicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 Britanska baza RAF-a na Cipru meta bespilotne letjelice Shahed | Video: 24sata/reuters

Ubrzo nakon udara aktivirane su sirene za zračnu opasnost, a svjedoci su izvijestili o borbenim zrakoplovima RAF Typhoon i F-35B Lightning koji su poletjeli iz baze.

‌- Bespilotna letjelica Shahed srušila se na vojne objekte britanskih baza u Akrotiriju, uzrokujući manju materijalnu štetu. Želim biti jasan: naša domovina ni na koji način ne sudjeluje niti namjerava biti dio bilo kakve vojne operacije - izjavio je Christodoulides, naglasivši da se Cipar nalazi u regiji iznimne geopolitičke nestabilnosti.

U tijeku evakuacija

Kao mjeru predostrožnosti, uprava britanskih suverenih baza započela je s "privremenom disperzijom" neesencijalnog osoblja i njihovih obitelji, koji se premještaju u alternativni smještaj na otoku. Stanovnicima obližnjeg sela Akrotiri te okolice Limassola izdano je upozorenje da ostanu u svojim domovima, udalje se od prozora i potraže zaklon iza čvrstog namještaja do daljnjih uputa.

Vlasti su s trenutnim učinkom zatvorile i tri britanske škole na otoku: dvije u sklopu baze Akrotiri i jednu u vojarni Dhekelia.

Foto: Yiannis Kourtoglou

- Sigurnost našeg osoblja i njihovih obitelji naš je apsolutni prioritet - poručili su iz britanskog Ministarstva obrane, dodajući da baza i vojno osoblje nastavljaju normalno s operacijama.

Otkazan put hrvatske delegacije

Hrvatska parlamentarna delegacija trebala je danas ići na Cipar na 28. Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU. No kako doznaju 24sata, taj put je zasad otkazan, nakon što je iranski dron samoubojica Shahed pogodio britansku bazu na Cipru.

U izaslanstvu su trebali biti predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk, članica Odbora za vanjsku politiku Ivana Marković te član Odbora za obranu Josip Đakić.

Napad kao odgovor na Starmerovo zeleno svjetlo

Napad na Akrotiri uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je britanski premijer Keir Starmer objavio da je Ujedinjeno Kraljevstvo odobrilo zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za korištenje britanskih vojnih baza za izvođenje "specifičnih i ograničenih obrambenih" udara na iranske raketne položaje. Ta odluka donesena je u kontekstu trećeg dana sukoba koji je započeo američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je, prema nepotvrđenim izvješćima, ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Foto: Yiannis Kourtoglou

‌- Donijeli smo odluku da prihvatimo ovaj zahtjev kako bismo spriječili Iran da ispaljuje projektile diljem regije, ubija nevine civile, ugrožava britanske živote i pogađa zemlje koje nisu bile uključene - rekao je Starmer u video poruci, pozivajući se na načelo "kolektivne samoobrane".

Cipar: 'Mi smo isključivo humanitarno središte'

Unatoč tome što je njihova zemlja postala kolateralna meta, ciparski dužnosnici ustraju na neutralnosti. Predsjednik Christodoulides istaknuo je kako je u telefonskom razgovoru s premijerom Starmerom dobio jamstva da Cipar nije bio meta napada. Poruku solidarnosti Cipru uputila je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

- Iako Republika Cipar nije bila meta, želim biti jasna: stojimo kolektivno, čvrsto i nedvosmisleno uz naše države članice pred bilo kakvom prijetnjom - napisala je na društvenoj mreži X.

Ciparske vlasti su u međuvremenu aktivirale nacionalni plan "Estia", predviđen za prihvat i evakuaciju stranih državljana iz kriznih područja Bliskog istoka, potvrđujući svoju ulogu isključivo kao regionalnog humanitarnog središta.