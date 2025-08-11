Obavijesti

U AUSTRALIJI

Britanka priznala da je pijana e-romobilom ubila muškarca

Suputnica je također ozlijeđena u nesreći, zadobila je frakturu lubanje i slomljen nos, ali njezine ozljede nisu bile opasne po život

Mlada britanska turistkinja priznala je krivnju za ubojstvo muškarca u Australiji nakon što ga je udarila dok se vozila električnim skuterom s razinom alkohola u krvi tri puta većom od dopuštene. Alicia Kemp (25) iz Redditcha u Worcestershireu pila je s prijateljicom u subotu poslijepodne u svibnju kada je izbačena iz bara jer su njih dvije bile pijane, čulo se ranije na sudu. Djevojke su unajmile električni skuter, a Kemp je vozila brzinom od 20 do 25 km/h kada je s leđa udarila 51-godišnjeg Thanh Phana na pločniku u centru Pertha.

Otac dvoje djece udario je glavom o pločnik i preminuo u bolnici od krvarenja u mozgu dva dana kasnije.

Suputnica je također ozlijeđena u nesreći, zadobila je frakturu lubanje i slomljen nos, ali njezine ozljede nisu bile opasne po život. U ponedjeljak se na Prekršajnom sudu u Perthu, Kemp, putem video veze, izjasnila krivom za opasnu vožnju u pijanom stanju, koja je uzrokovala smrt. Optužba nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Tužitelji su odustali od druge optužbe za opasnu vožnju i nanošenje tjelesnih ozljeda njezinoj suputnici.

Ranije je na sudu objavljeno da je kod Kemp zabilježena razina alkohola u krvi nakon nesreće bila 0,158, što je više od tri puta više od zakonske granice od 0,05 u Australiji.

Tužitelji su rekli da snimke nadzornih kamera pokazuju njenu "neobjašnjivo opasnu" vožnju prije nego što je udarila Phana, koji je čekao da prijeđe cestu.

U izjavi Phanove obitelji ranije ove godine, građevinski inženjer opisan je kao voljeni suprug, otac, brat i dragi prijatelj.

Kempin odvjetnik Michael Tudori rekao je da je osjetila olakšanje nakon što je priznala krivnju i da se nada da će biti osuđena prije Božića, prenose lokalni mediji.

Kemp, koja je u Zapadnoj Australiji boravila na odmoru, ostat će u pritvoru do izricanja presude.

