IZGUBIO NADZOR

Mladić (16) u Koprivnici jurio e-romobilom: Teško je ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Na nekoliko lokacija u grado mogu se iznajmiti elektriÄni romobili | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Policija je privremeno oduzela romobil, a protiv vozača će pokrenuti prekršajni postupak

Mladić (16) teško je ozlijeđen u petak u Koprivnici oko 21:15 prilikom pada s električnog romobila. Vozio je po pješačko-biciklističkoj stazi romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW, piše koprivničko-križevačka policija.

Vožnja romobilom takve snage zabranjena je po površinama za vozila i pješake. Zbog brze vožnje, mladić je izgubio nadzor, pao na cestu i dobio teške ozljede.

Policija je privremeno oduzela romobil, a protiv vozača će pokrenuti prekršajni postupak.

