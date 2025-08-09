Policija je privremeno oduzela romobil, a protiv vozača će pokrenuti prekršajni postupak
IZGUBIO NADZOR
Mladić (16) u Koprivnici jurio e-romobilom: Teško je ozlijeđen
Mladić (16) teško je ozlijeđen u petak u Koprivnici oko 21:15 prilikom pada s električnog romobila. Vozio je po pješačko-biciklističkoj stazi romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW, piše koprivničko-križevačka policija.
Vožnja romobilom takve snage zabranjena je po površinama za vozila i pješake. Zbog brze vožnje, mladić je izgubio nadzor, pao na cestu i dobio teške ozljede.
Policija je privremeno oduzela romobil, a protiv vozača će pokrenuti prekršajni postupak.
