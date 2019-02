Britanka se vratila iz ISIL-a: 'Ne žalim, ali kalifatu je kraj'

Shamina Begum, londonska 19-godišnjakinja koja je prije četiri godine napustila Veliku Britaniju kako bi se pridružila Islamskoj državi u Siriji izgubila je državljanstvo Ujedinjenog Kraljevstva, stoji u pismu Ministarstva unutarnjih poslova, adresiranom na njezinu obitelj, objavila je u utorak britanska televizija ITV News.

Begum je ranije ovog mjeseca, u izbjegličkom kampu u Siriji, pronašao list Times. U intervjuu koji je taj list objavio 13. veljače, Begum je kazala da je u visokom stupnju trudnoće i da se želi vratiti kući zbog zdravlja svog djeteta, a u međuvremenu je rodila sina.

Iz pisma koje je upućeno njezinoj majci proizlazi da joj je državljanstvo ukinuto slijedom odluke britanskog ministra unutarnjih poslova Sajida Javida i da na tu odluku ima pravo žalbe.

Ministar je rekao da neće oklijevati kad je riječ o sprječavanju povratka u Veliku Britaniju bilo koga tko je podržavao terorističke organizacije.

Zastupnik obitelji Mohammed T Akunjee objavio je na Twitteru da je obitelj razočarana tim postupkom i da razmatraju načine na koje mogu osporiti odluku.

Begum je već imala dvoje djece, ali su joj oba djeteta umrla su u Siriji.

Za Sky News je kazala i da je na neki način učinila pogrešku otišavši u Siriju, ali i dodala: "Ne žalim, jer me to promijenilo kao osobu, učinilo me jačom, tvrđom".

Nakon bijega u Siriju u dobi od 15 godina udala se za borca IS-a. Život u Raki za Times je opisala kao gotovo normalan, 'tu i tamo padne neka bomba', a ostalo smatra čistom propagandom.

Rekla je da ne žali ni zbog čega te da ju uopće nije šokirala slika 'odrezane glave' neprijateljskog borca koju je vidjela u smeću.

Sada se želi vratiti jer smatra da je kalifatu došao kraj.

Njezino svjedočenje pokazalo je do koje su mjere zapadne vlade suočene s problemom povratka džihadista. I Britaniju je taj slučaj podijelio na dva tabora: one koji traže zabranu njezina povratka i oni koji se zalažu za blaži pristup.