Britanska baka kojoj je prijetilo smaknuće na Baliju zbog droge nakon 12 godina se vraća kući

Britanska baka koja je bila osuđena na smrtnu kaznu zbog krijumčarenja droge bit će puštena iz jednog od najzloglasnijih indonezijskih zatvora i vraćena u Ujedinjeno Kraljevstvo, čime će završiti dvanaestogodišnja agonija njezine obitelji.

Lindsay Sandiford (69) mogla bi se vratiti kući s Balija već u utorak, nakon što je izvor iz indonezijske vlade rekao za AFP da je postignut dogovor s britanskom vladom.

„Praktični sporazum bit će potpisan danas. Premještaj će se izvršiti odmah nakon što se dogovore tehnički detalji prijenosa,” izjavio je izvor.

Dogovor Londona i Jakarte

Sandiford, podrijetlom iz Teessidea, uhićena je 2012. na balijskom aerodromu nakon što su carinski službenici otkrili pošiljku kokaina procijenjenu na oko 1,6 milijuna funti, skrivenu u tajnom pretincu njezina kovčega u kojem je stigla iz Tajlanda. Sljedeće je godine osuđena na smrtnu kaznu.

Sandiford je tvrdila da ju je britanska banda prisilila da prokrijumčari drogu iz Tajlanda na Bali uz prijetnju da će ubiti jednog od njezina dva sina ako ne pristane surađivati. Indonezija ima jedne od najstrožih zakona o drogama na svijetu, a tijekom godina više je stranih državljana završilo na smrtnoj kazni zbog prekršaja povezanih s drogom.

Indonezijski zakoni bez milosti

U priopćenju Koordinacijsko ministarstvo za pravosuđe, ljudska prava, imigraciju i kazneni sustav potvrđeno je da je za utorak zakazana konferencija za novinare na kojoj će biti objavljeno „puštanje dvojice britanskih državljana”, a riječ je o Sandiford i još jednom britanskom državljaninu Shahab Shahabadi (35), uhićenom 2014. i kasnije zatvorenom zbog optužbi također povezanih s drogom.

Sandiford je bila zatvorena u zatvoru Kerobokan Prison, jednom od najgorih u Indoneziji, koji danas ima oko tisuću zatvorenika više od kapaciteta za 357 osoba, za koji je bio predviđen kad je sagrađen 1979. godine. ABC News je u izvješću iz 2017. navela da gotovo 80 posto zatvorenika u Kerobokanu izdržava kazne zbog kaznenih djela povezanih s drogom.

Bjegovi i neredi iza rešetaka

U posljednjem desetljeću u tom su zatvoru izbili brojni, ponekad i smrtonosni, neredi. The New York Times je izvijestio da osoblje prima mito od imućnijih zatvorenika kako bi im osiguralo pristup drogama pa čak i dopuštalo izlaske izvan zatvora. Iako se radi o zatvoru visokog stupnja sigurnosti, bjegovi su se događali. Posebno je zabilježen slučaj iz 2017., kada su četiri strana zatvorenika pobjegla iskopavši tunel dug 15 metara ispod zidova zatvora iz otvorenog dvorišta. Još jedan veliki bijeg dogodio se 1999. godine, kada su zatvorenici zapalili madrace i nadvladali čuvare koji su pokušavali ugasiti požar. Tada je pobjeglo gotovo 300 zatvorenika. U trenutku Sandifordina uhićenja, u Kerobokanu se čekalo izvršenje smrtne kazne nad 90 zatvorenika.

Odbijena posljednja žalba

Sandiford je pokrenula žalbeni postupak kako bi joj bila smanjena kazna, no žalba je odbijena, što je u Indoneziji čest ishod u slučajevima vezanima uz drogu.

Lindsay je u navedenom zatvoru bila poznata pod nadimkom „baka”. Dok je navodno gubila nadu da će ponovno dobiti slobodu, sada se sprema vratiti svojoj obitelji, a početkom godine imala je priliku prvi put nakon deset godina zagrliti unuke kada su je posjetili u jugoistočnoj Aziji. Indonezija je poznata po strogim zakonima o drogama, a jedan američki košarkaš također se suočava sa smrtnom kaznom nakon što je pronađen s gumenim bombonima s kanabisom, procijenjenima na samo 400 dolara.

U slučaju Lindsay, droga u njezinom posjedu vrijedila je znatno više, zbog čega je više od desetljeća bila prijetnja streljačkim vodom.

Godine 2015. činilo se da se njezin boravak u zatvoru bliži kraju, kada je u Mail on Sunday napisala potresno pismo:

„Moje pogubljenje je neizbježno i znam da mogu umrijeti u bilo kojem trenutku. Mogli bi me sutra odvesti iz moje ćelije. Počela sam pisati oproštajna pisma članovima svoje obitelji.”

Iako joj je promjena zakona u Indoneziji pružila nadu da bi mogla biti puštena ranije ovog ljeta, na kraju je dogovor između dviju vlada doveo do njezine repatrijacije.

Izvor iz indonezijske vlade rekao je:

Naime, nakon nedavne promjene zakona, administracija Prabowo Subianto počela je u posljednjih deset mjeseci repatrirati mnoge kriminalce osuđene na doživotne kazne zbog prekršaja povezanih s drogom, dok Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje odbija smrtnu kaznu u bilo kojim okolnostima.

Lindsay, iz Redcara, navodno je veći dio vremena iza rešetaka provodila pletenjem odjeće i igračaka za unuke, dobrotvornim organizacijama i crkvenim grupama, ali sada će moći uživati u svojim rukotvorinama u slobodi vlastitog doma.